Nagła zmiana planów Igi Świątek. Zadebiutuje w zupełnie nowej roli. Jest potwierdzenie

Tego nie było w harmonogramie teamu Igi Świątek. Polska tenisistka otrzymała propozycję z gatunku "nie do odrzucenia". Tuż po triumfie we French Open do swojej akademii zaprosił ją jej wieloletni idol, Rafael Nadal. Liderka światowego rankingu zagości tam już w środę. Będzie to jej druga wizyta w szkole hiszpańskiego mistrza. Tym razem czeka na nią jednak misja specjalna.