Iga Świątek jak na razie w tym sezonie gra poniżej oczekiwań swoich, ale także kibicowskich. W każdej chwili wszystko może się jednak zmienić, co najlepiej pokazał poprzedni sezon, gdy właściwie z tenisowego niebytu Iga nagle rozpoczęła triumfalny marsz na kortach trawiastych.

Ten skończył się finałem w Bad Homburg, ale przede wszystkim tytułem w Wimbledonie. Z pewnością na podobny zwrot akcji Iga może liczyć przed rozpoczęciem rywalizacji w Indian Wells. Kalifornijskie korty historycznie zwyczajnie jej bowiem bardzo pasują. Triumfowała tam dwukrotnie - w 2022 i 2024 roku.

To koniec. Ogłaszają ws. Igi Świątek

W trakcie przerwy między turniejami obóz Polki nie próżnował. Jak się bowiem okazuje, zakończyła się współpraca z prestiżową marką Lancome. Szczegóły przekazała Agnieszka Niedziałek ze "Sport.pl". "Współpraca Igi Świątek i słynnej marki Lancome, o której rozpoczęciu było bardzo głośno wiosną 2024 roku, została zakończona" - czytamy.

Dziennikarze tego portalu skontaktowali się zarówno z obozem Świątek, jak i przedstawicielami marki kosmetycznej. PR menagerka Świątek - Daria Sulgostowska nie bezpośrednio potwierdziła, że współpraca została zakończona. - Na stronie prezentujemy partnerów, z którymi mamy planowane kampanie i działania promocyjne na bieżący rok - powiedziała.

Nieco bardziej wylewni byli przedstawiciele marki. "Była ona dla marki ważnym i inspirującym doświadczeniem. W trakcie jej trwania zrealizowano szereg projektów komunikacyjnych i wizerunkowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców i stanowiły istotny element działań marki na rynku. Dziękujemy Idze Świątek za jej zaangażowanie, autentyczność oraz wkład w realizację wspólnych projektów. Życzymy jej dalszych sukcesów - zarówno na korcie, jak i poza nim" - przekazli w przesłanym komunikacie.

Sprawa wydaje się więc jasna. Iga Świątek zakończyła współpracę z marką Lancome, ale nie sposób stwierdzić, która ze stron zdecydowała się wykonać decydujący w tej kwestii krok. Indian Wells ruszy zaś za kilka dni. Turniej rozpocznie się 4 marca, a finał zaplanowano na piętnasty dzień tego miesiąca.

Iga Świątek kończy niezwykłą współpracę. Potwierdziły się doniesienia. Andrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East News East News

Iga Świątek kończy niezwykłą współpracę. Potwierdziły się doniesienia. Nur Photo/East News East News

Andy Roddick grzmi po decyzji Igi Świątek John Salangsang/Shutterstock/Rex Features/East News, Luke Hales/Getty Images AFP

Frances Tiafoe - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport