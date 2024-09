Nagła decyzja Igi Świątek, a to może nie być koniec. Najbliższe tygodnie kluczowe

Iga Świątek po odpadnięciu z US Open miała rozpocząć przygotowania do turniejów w Azji, ale dość nieoczekiwanie najpierw wycofała się z imprezy w Seulu, a następnie w Pekinie. Nie brakowało głosów, że Polka podjęła tak nagłą decyzję z powodu wypalenia mentalnego, co niejako sugeruje też Joanna Sakowicz-Kostecka. Komentatorka w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet prognozuje, że to może nie być koniec tego typu ruchów najlepszej tenisistki świata, która w najbliższych tygodniach może zrezygnować z kolejnych startów.