Nagła aktualizacja planu gier. Dotyczy rywalki Świątek w meczu o ćwierćfinał US Open

Po tym, jak Iga Świątek uporała się z Anną Kalinską, nasza reprezentantka będzie kontynuować ścieżkę rosyjskich rywalek podczas tegorocznego US Open. A to dlatego, że w dzisiejszej potyczce o ćwierćfinał singla zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Tenisistka z Czelabińska prezentuje wysoką formę w ostatnich dniach, w dodatku w przeszłości potrafiła ogrywać raszyniankę. Prezentuje niewygodny styl z perspektywy 24-latki, gra szybko i płasko. Zanosi się zatem na kolejny ciężki pojedynek dla wiceliderki rankingu.

W niedzielę tuż przed północą naszego czasu organizatorzy nowojorskiego Szlema opublikowali plan gier na poniedziałkowe rozgrywki na kortach Flushing Meadows. Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową wystartuje nie przed godz. 19:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Wcześniej, na tym samym korcie co Polka, zostanie rozegrana potyczka pomiędzy Alexem de Minaurem i Leandro Riedim. Panowie rozpoczną rywalizację o godz. 17:00 naszego czasu. Jeśli potrwa ona więcej niż trzy sety, może zatem dojść do drobnego opóźnienia startu batalii z udziałem mistrzyni tegorocznego Wimbledonu.

US Open: Aktualizacja planu gier na poniedziałek. Dotyczy Jekateriny Aleksandrowej

Na wyżej załączonym obrazku widać, że ówczesny plan gier uwzględniał jedynie singlowe pojedynki. Pojawiła się jedynie informacja, że w późniejszym czasie zostaną ogłoszone także deblowe potyczki w ramach dzisiejszych rozgrywek w Nowym Jorku. Po kilku godzinach organizatorzy imprezy dokonali aktualizacji planu i już wiemy, jaki mecz gry podwójnej trafił na Louis Armstrong Stadium, po zakończeniu starcia Lorenzo Musetti - Jaume Munar.

Okazało się, że nie przed godz. 23:00 czasu polskiego na drugiej największej arenie US Open ponownie zjawi się Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka powalczy o ćwierćfinał debla w duecie z Shuai Zhang. Razem z Chinką zostały docenione takim obiektem głównie ze względu na fakt, z kim przyjdzie im się zmierzyć w spotkaniu o awans do najlepszej "8" turnieju w tej kategorii.

Po drugiej stronie siatki zameldują się bowiem Leylah Fernandez oraz Venus Williams. 45-letnia Amerykanka robi furorę podczas nowojorskiego imprezy. Wspólnie z Kanadyjką błyszczą w deblu i wcale nie stoją na straconej pozycji podczas batalii z teamem Aleksandrowa/Zhang. Szykuje się zatem intensywny dzień dla Jekateriny, która będzie musiała rozegrać w poniedziałek aż dwa pojedynki. Najpierw tenisistka z Czelabińska skupia się jednak na singlu. Zobaczymy, jak bardzo postawi się naszej Idze Świątek.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września.

Świątek o meczu z Kalińską

Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open

