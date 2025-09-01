Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagła aktualizacja planu gier. Dotyczy rywalki Świątek w meczu o ćwierćfinał US Open

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na poniedziałek zaplanowano dokończenie rywalizacji w czwartej rundzie singla kobiet na US Open - wśród nich spotkanie Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową. Wczoraj tuż przed północą czasu polskiego organizatorzy nowojorskiej imprezy opublikowali plan gier na poniedziałkowe zmagania. Kilka godzin później doszło jednak do istotnej aktualizacji. Dotyczy ona rywalki naszej reprezentantki w dzisiejszej batalii.

Jekaterina Aleksandrowa powalczy z Igą Świątek o ćwierćfinał US Open
Jekaterina Aleksandrowa powalczy z Igą Świątek o ćwierćfinał US OpenMarleen FouchierAFP

Po tym, jak Iga Świątek uporała się z Anną Kalinską, nasza reprezentantka będzie kontynuować ścieżkę rosyjskich rywalek podczas tegorocznego US Open. A to dlatego, że w dzisiejszej potyczce o ćwierćfinał singla zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Tenisistka z Czelabińska prezentuje wysoką formę w ostatnich dniach, w dodatku w przeszłości potrafiła ogrywać raszyniankę. Prezentuje niewygodny styl z perspektywy 24-latki, gra szybko i płasko. Zanosi się zatem na kolejny ciężki pojedynek dla wiceliderki rankingu.

Zobacz również:

Karol Drzewiecki znakomicie radzi sobie podczas tegorocznego US Open w grze podwójnej
US Open

Polska sensacja na US Open. Mistrz olimpijski pokonany po obronie trzech meczboli

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    W niedzielę tuż przed północą naszego czasu organizatorzy nowojorskiego Szlema opublikowali plan gier na poniedziałkowe rozgrywki na kortach Flushing Meadows. Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową wystartuje nie przed godz. 19:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Wcześniej, na tym samym korcie co Polka, zostanie rozegrana potyczka pomiędzy Alexem de Minaurem i Leandro Riedim. Panowie rozpoczną rywalizację o godz. 17:00 naszego czasu. Jeśli potrwa ona więcej niż trzy sety, może zatem dojść do drobnego opóźnienia startu batalii z udziałem mistrzyni tegorocznego Wimbledonu.

    Zobacz również:

    Sorana Cirstea i Anna Kalinska występują wspólnie w deblu, wygrały m.in. turniej WTA 1000 w Madrycie
    US Open

    Niedawna rywalka Świątek wydała oświadczenie. Mistrzyni z Cleveland okradziona w Nowym Jorku

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      US Open: Aktualizacja planu gier na poniedziałek. Dotyczy Jekateriny Aleksandrowej

      Na wyżej załączonym obrazku widać, że ówczesny plan gier uwzględniał jedynie singlowe pojedynki. Pojawiła się jedynie informacja, że w późniejszym czasie zostaną ogłoszone także deblowe potyczki w ramach dzisiejszych rozgrywek w Nowym Jorku. Po kilku godzinach organizatorzy imprezy dokonali aktualizacji planu i już wiemy, jaki mecz gry podwójnej trafił na Louis Armstrong Stadium, po zakończeniu starcia Lorenzo Musetti - Jaume Munar.

      Okazało się, że nie przed godz. 23:00 czasu polskiego na drugiej największej arenie US Open ponownie zjawi się Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka powalczy o ćwierćfinał debla w duecie z Shuai Zhang. Razem z Chinką zostały docenione takim obiektem głównie ze względu na fakt, z kim przyjdzie im się zmierzyć w spotkaniu o awans do najlepszej "8" turnieju w tej kategorii.

      Zobacz również:

      Iga Świątek i Aryna Sabalenka - US Open 2025
      Iga Świątek

      Decydujący ruch Aryny Sabalenki. Iga Świątek już nic tu nie zrobi. Oto ranking

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Po drugiej stronie siatki zameldują się bowiem Leylah Fernandez oraz Venus Williams. 45-letnia Amerykanka robi furorę podczas nowojorskiego imprezy. Wspólnie z Kanadyjką błyszczą w deblu i wcale nie stoją na straconej pozycji podczas batalii z teamem Aleksandrowa/Zhang. Szykuje się zatem intensywny dzień dla Jekateriny, która będzie musiała rozegrać w poniedziałek aż dwa pojedynki. Najpierw tenisistka z Czelabińska skupia się jednak na singlu. Zobaczymy, jak bardzo postawi się naszej Idze Świątek.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Karol Drzewiecki znakomicie radzi sobie podczas tegorocznego US Open w grze podwójnej
        US Open

        Polska sensacja na US Open. Mistrz olimpijski pokonany po obronie trzech meczboli

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
        Młoda kobieta w sportowej odzieży i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, z zaciśniętymi pięściami i wyrażającą emocje twarzą, w tle rozmyta publiczność.
        Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US OpenMatthew StockmanAFP
        Jekaterina Aleksandrowa
        Jekaterina AleksandrowaMEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Shuai Zhang
        Shuai ZhangWU ZHIZUN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja