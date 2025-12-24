Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nadszedł komunikat ws. Świątek. Tuż przed sezonem, prosto z USA

Iga Świątek lada moment rozpocznie kolejny sezon w tourze WTA. Za dwa dni naszą reprezentantkę będziemy oglądać w Chinach, a na początku stycznia w barwach reprezentacji Polski wystąpi w United Cup. Niedługo przed startem kampanii dosyć odważną opinię dotyczącą Świątek wygłosił Rick Macci. Były trener Sereny i Venus Williams napisał coś, co z pewnością ucieszy polskich kibiców.

2025 rok w wykonaniu Igi Świątek był pełen niespodzianek. Zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych. Polce nie udało się zdominować rywalizacji na mączce, ale za to zgarnęła wymarzony puchar Wimbledonu. Mało kto spodziewał się, że nasza rodaczka będzie w stanie osiągnąć taki sukces na trawiastych kortach.

Zeszły sezon Świątek zakończyła na pozycji wiceliderki rankingu WTA. Nie udało się wyprzedzić Aryny Sabalenki, która na fotelu liderki zasiada już ponad rok. Białorusinka triumfowała w US Open, Madrycie, Miami i Brisbane.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Lorek ocenił szanse Igi ŚwiątekPolsat Sport

Rick Macci wprost o Idze Świątek. "Będzie miała przewagę"

Tym samym obecnie Sabalenka ma na koncie równo 10 870 pkt. Druga Świątek traci do niej dokładnie 2475 oczek. Czy w zbliżającym się wielkimi krokami sezonie Polka zdoła odrobić straty i powrócić na sam szczyt?

Kwestię tę w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych poruszył Rick Macci. Amerykanin jest byłym trenerem światowych gwiazd, takich jak m.in. siostry Serena i Venus Williams, Maria Szarapowa czy Andy Roddick. Jego zdaniem Świątek niebawem znów uplasuje się na pierwszej pozycji.

    "Ponieważ jakość gry jest obecnie na najwyższym poziomie, w 2026 roku w WTA TOUR możemy spodziewać się więcej niespodziewanych wyników, zaskakujących rozstrzygnięć i nowych twarzy w pierwszej dziesiątce" - rozpoczął popularny szkoleniowiec.

    "Jednak pod koniec roku uważam, że to Polska Punisher (Iga Świątek - red.) będzie miała przewagę dzięki swojej silnej psychice i szybkim nogom" - podsumował. Macci zagorzale musi wierzyć w umiejętności Polki, ponieważ dzień wcześniej - 23 grudnia - również opublikował wpis dotyczący naszej reprezentantki. Co więcej, wskazał nawet moment kampanii, w którym Świątek wróci na pierwsze miejsce.

    "W przyszłym roku o pierwsze miejsce w rankingu TOUR będzie walczyć kilka zawodniczek. Saba, Iga, Coco Mirra mają na to szansę. Jednak moim faworytem do zdobycia pierwszego miejsca i zabłyśnięcia w słońcu jest Polish Punisher. Udowodniła, że potrafi grać i się poruszać. Ostatecznie osiągnie swój cel przed majem" - stwierdził amerykański trener.

    W dniach 26-28 grudnia w chińskim Shenzhen odbędzie się turniej pokazowy, w którym zobaczymy 24-latkę. Tam na start zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Za to na początku stycznia Iga Świątek będzie rywalizować w United Cup, gdzie Polska w grupie F zagra z Niemcami i Holendrami. Relacje na żywo w Interii Sport.

