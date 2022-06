Nadspodziewanie trudny mecz Igi Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu

"Chcę wyjść na kort i wygrać" - mówiła przed meczem Holenderka. I początek na korcie numer jeden pokazał, że 138. zawodniczka rankingu nie rzucała słów na wiatr.

Kerkhove-Pattinama jako pierwsza przełamała podanie, obejmując prowadzenie 2:1. Świątek natychmiast odrobiła stratę, ale w piątym gemie Polka znowu straciła serwis. W ostatnim punkcie jeszcze się przewróciła, na szczęście nic sobie nie robiąc.

W siódmym gemie 21-letnia Polka nie bez trudu, ale w końcu utrzymała podanie. Natomiast w kolejnym najpierw pomogła Holenderka, która popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, a potem w końcu przebudziła się Świątek, kończąc dwie piłki, w tym decydującą wygrywającym returnem.

Wimbledon. Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Kerkhove-Pattinamą

Nasza tenisistka poszła za ciosem, w 10. gemie znowu przełamała podanie rywalki, wygrywając pierwszego seta 6:4.

W drugiej partii zawodniczki utrzymywały serwis, a tylko w drugim gemie Holenderka musiała bronić break pointa. Trwało to do siódmego gema. Wtedy to niespodziewanie Kerkhove-Pattinama przełamała podanie Świątek (trzeci raz w meczu), decydujący punkt zdobywając po returnie, kiedy piłka po taśmie przeszła na drugą stronę.

Z kolei w ósmym gemie Polka miała szansę odrobić straty, ale przy break poincie zatrzymała grę, gdy piłka spadła na koniec kortu. Okazało się jednak, że trafiła na linię i 21-latka straciła punkt, co było tym bardziej przykre, że rywalka w tej akcji posłała piłkę w siatkę. Świątek rozmawiała jeszcze z sędzią, ale w telewizji nie pokazano tej sytuacji. Holenderka wygrała tego gema i nasza tenisistka serwowała, aby pozostać w partii. To jej się udało i teraz ruch należał do 30-latki ze Spijkenisse.

Wimbledon. Lesley Kerkhove-Pattinama wyrównuje w setach z Igą Świątek

Kerkhove-Pattinama zaczęła 10. gema od przegrywania 0:30, ale potem zdobyła cztery kolejne punkty i mogła unieść pięść w geście triumfu (6:4). Poprzednio Polka, która w przerwie poszła do szatni, przegrała seta w 1/8 finału Rolanda Garrosa w meczu z Chinką Qinwen Zheng.

Już w pierwszym gemie decydującego seta Świątek musiała bronić dwóch break pointów, co jej na szczęście się udało.

W czwartym gemie to jednak Polka przełamała podanie przeciwniczki. Przy stanie 30:30 Holenderka źle oceniła lot piłki, odsuwając się od niej, a ta spadła na samą linię. Przy kolejnym punkcie nasza tenisistka zaprezentowała wygrywające uderzenie.

Jedno przełamanie wystarczyło. Świątek przypieczętowała sprawę w dziewiątym gemie, wygrywając trzeciego seta 6:3, ale Kerkhove-Pattinama, która przecież awansowała do turnieju jako "szczęśliwa przegrana" może być dumna ze swojej postawy. Spotkanie trwało dwie godziny i cztery minuty.

To już 37. meczowe zwycięstwo z rzędu Świątek. Taką serią przesunęła się na 11. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, wyrównując osiągnięcie Szwajcarki Martiny Hingis z 1997 roku i Martiny Navratilovej z 1978 roku. Dla Amerykanki to dopiero piąta najdłuższa seria w karierze.

Rywalką Polki w trzeciej rundzie Wimbledonu będzie Francuzka Alize Cornet.

Wyniki drugiej rundy gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 1.) - Lesley Kerkhove-Pattinama (Holanda) 6:4, 4:6, 6:3