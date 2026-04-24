Nadeszły wieści ws. Świątek. Prosto z Madrytu. Już wszystko jasne

Na start WTA 1000 Madryt Iga Świątek zmierzyła się z Darią Snigur. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie dała Ukraince zbyt wielkich szans. W pierwszym secie nasza reprezentantka wygrała 6:1, a w drugim 6:2, mimo że to rywalka rozpoczęła od prowadzenia 2:0.

Triumf sprawił, że lada moment 24-latka powalczy o awans do czwartej rundy turnieju w stolicy Hiszpanii. Na drodze spróbuje stanąć jej Amerykanka Ann Li, która dopiero co ograła swoją rodaczkę Alycię Parks w trzysetowym pojedynku.

Oto godzina meczu Igi Świątek w Madrycie

W piątkowy wieczór poznaliśmy najnowszy plan gier na kolejny dzień. Zgodnie z nim spotkanie Igi Świątek z Ann Li w trzeciej rundzie madryckich zawodów odbędzie się drugi od godz. 13:00 na Arantxa Sanchez Stadium. Przed nim na korcie zawitają Mirra Andriejewa oraz Damla Galfi, a o godz. 11:00 zagrają Davidovich Fokina i Carreno Busta.

Rozwiń

Oznacza to, że starcie z udziałem mistrzyni zeszłorocznego Wimbledonu powinno rozpocząć się około godz. 15:00. To świetne wieści dla polskich kibiców, którzy sobotnie popołudnie mogą poświęcić na obejrzenie meczu Świątek.

W Hiszpanii Polka gra pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga, z którym debiutowała w Stuttgarcie. 58-latek wprowadził do gry naszej tenisistki kilka istotnych zmian.

- Nadal zmieniam swój serwis. To był ten ruch, który powinnam mieć też w Stutgarcie, ale tam mi to nie wychodziło, nie potrafiłam serwować tak, jak tego chciałam - mówiła 24-latka po ostatnim meczu.

- Na Majorce potrafiłam serwować inaczej, tak jak dziś. Dziś to było to, muszę to kontynuować, muszę zapamiętać ten dobry ruch. W Stuttgarcie działały jeszcze tamte automatyzmy. Przy serwisie nigdy nie wiesz, jak szybko zdołasz się nauczyć odpowiedniego ruchu. Czasem sposób uderzenia jest łatwy, w innym przypadku trudniejszy. Mam dużo pewności siebie w tym elemencie - dodawała.

Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania Igi Świątek w Interii Sport.

Iga Świątek poznała drabinkę turnieju WTA 1000 w Madrycie Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie THOMAS COEX / AFP AFP

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

