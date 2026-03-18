Amerykańska tenisistka porozmawiała z organizatorami trwającej właśnie imprezy WTA w Miami do spółki z Aryną Sabalenką. I w jednoznaczny sposób wypowiedziała się na temat liderki światowego rankingu, a także Jeleny Rybakiny, która stoczyła z Białorusinką bój o tytuł w wielkim finale turnieju w Indian Wells.

- One grają niesamowity, naprawdę niesamowity tenis. I myślę, że w tym momencie słusznie są dwiema najlepszymi tenisistkami na świecie, choćby ze wzglądu na swoje wyniki i mecze, w których trafiały na siebie na wielkich turniejach oraz w finałach - powiedziała Jessica Pegula.

Jak widać, Iga Świątek nie może obecnie równać się z Sabalenką i Rybakiną nie tylko w światowym rankingu, ale i w generalnym odbiorze jej formy. Przynajmniej w oczach zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.

Jessica Pegula wskazała dwie najlepsze zawodniczki. Nie było niespodzianki

Sama Jessica Pegula opowiedziała także o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z walką z obecną pierwszą i drugą rakietą świata, zaznaczając, jak wymagające są te pojedynki.

To było trudne. W wielu ważnych meczach, które przegrałam, mierzyłam się własnie z nimi lub z Coco Gauff. Radziłam sobie naprawdę dobrze w kwestii poprawy swojej gry i świadomości tego, co powinnam robić. Myślę, że grałam nieco bardziej agresywnie. I znacznie lepiej serwowałam. Zawsze pracuję nad swoim poruszaniem się i przewiduję różne strategie oraz sposoby gry, które - jak myślę - mogą zadziałać w starciu z nimi

I dodała: - Pokonywałam je już w przeszłości, więc to nie tak, że czuję, że to niemożliwe. Ale mam świadomość, że grają dobry tenis i to one są zawodniczkami, które chce się pokonać. Już sama wiara w zwycięstwo w ważnych momentach i przy ważnych punktach podczas starcia z nimi robi różnicę. Byłam już w takim położeniu i byłam blisko. To trudne. To wysokie dziewczyny z potężnym serwisem, co wywołuje frustrację wśród wielu zawodniczek, które nie mają takiego wzrostu. Ale wciąż jest wiele rzeczy, które mogę wykonać dobrze, rozwijając się i naciskając na nie.

Iga Świątek jako zawodniczka rozstawiona rozpocznie rywalizację w drabince turnieju WTA w Miami od drugiej rundy. A zmierzy się w niej ze swoją rodaczką Magdą Linette, która na dobry początek pokonała w trzech setach reprezentantkę Francji - Warwarę Graczową.

