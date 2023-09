Nadchodzi przełomowa zmiana u Igi Świątek? Coraz więcej na to wskazuje

Już jutro swój pierwszy mecz w tokijskim turnieju rangi WTA 500 rozegra Iga Świątek. Rywalką naszej reprezentantki będzie zawodniczka gospodarzy - Mai Hontama. Polka od niemal tygodnia jest już w Japonii i przygotowuje się do startu w zmaganiach. Dzisiaj nasza zawodniczka trenowała w porze środowego starcia. Internauci zwrócili uwagę na jeden istotny szczegół - wygląda na to, że podczas rywalizacji w Tokio dojdzie do ważnej zmiany u 22-latki.