Nadchodzi mecz Świątek, jest ważny rezultat. Rosjanka odpada, na pewno nie zagra z Polką

Kilka godzin przed meczem Igi Świątek z Ludmiłą Samsonową zapadło ważne rozstrzygnięcie. Wyłoniono potencjalną rywalkę dla Polki lub Rosjanki w ćwierćfinale US Open. Podobnie jak to miało miejsce w Toronto, lepsza w starciu Jessica Pegula - Diana Sznajder okazała się ta pierwsza. Amerykanka pokonała 20-latkę 6:4, 6:2 i zameldowała się w najlepszej "8". Jeśli zatem liderka rankingu WTA wygra swoje nocne spotkanie, nie dojdzie do trzeciego z rzędu starcia przeciwko Rosjance.