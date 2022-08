Iga Świątek po raz kolejny otwarcie okazała wsparcie naszym wschodnim sąsiadom, którzy od ponad sześciu miesięcy odpierają ataki wojsk Putina. Wcześniej rakieta numer jeden na świecie zorganizowała event "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy" z którego dochód przekazano młodzieży i dzieciom dotkniętym wojną. Tym razem 21-latka wzięła udział w wydarzeniu charytatywnym "Tenis Gra dla Ukrainy" w Nowym Jorku, który poprzedzał tegoroczną edycję turnieju wielkoszlemowego US Open.

Azarenka wykluczona z turnieju! Kontrowersje w cieniu wojny trwają

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To Igę Świątek peszy, wybija z rytmu. Wojciech Fibak dla Interii. Wideo INTERIA.TV

Rafael Nadal o Idze Świątek: "To moja inspiracja"

Raszynianka mogła przy okazji spełnić jedno ze swoich największych marzeń i zagrać u boku idola, Rafaela Nadala . Duet polsko-hiszpański rozegrał pokazowy mecz przeciwko Coco Gauff i Johnowi McEnroe. Ostatecznie Świątek i Nadal wygrali 10-8. Po zakończonym spotkaniu Hiszpan nie krył oczarowania polską zawodniczką.

Iga jest dla mnie inspiracją. Jest taka naturalna i skromna. To była dla mnie ogromna przyjemność grać obok niej na korcie. Mieliśmy dobrą zabawę w szczytnym celu - stwierdził jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii.

Głos zabrała także Iga Świątek. Polka emocjonalnie wypowiedziała się m.in. na temat sytuacji w Ukrainie oraz możliwości spełnienia swojego największego marzenia, a więc gry u boku Rafaela Nadala.

Kolejnym przystankiem tenisistów będzie ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy US Open. Rywalizację najlepszych zawodników świata kibice będą mogli podziwiać od 29 sierpnia do 11 września. W turnieju weźmie udział m.in. Serena Williams, która otrzymała od organizatorów "dziką kartę" . Tegoroczny US Open będzie prawdopodobnie pożegnaniem Amerykanki z tenisem.

Kerber co prawda nie zagra na US Open, ale ma wspaniałe wieści

Zdjęcie Rafael Nadal i Iga Świątek / MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP / East News