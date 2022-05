Nadal rozpływa się nad Igą Świątek. "Jestem szczęśliwy po jej sukcesach"

Od wczoraj (czwartek) Iga Świątek znów jest na ustach całego świata. Polka odprawiła Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 6-4, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000 Rome Open.

Rafa Nadal komplementuje Igę Świątek

Jej wyczyny nie umknęły uwadze Rafaela Nadala. Hiszpan jest idolem naszej tenisistki. W maju ubiegłego roku Świątek miała okazję potrenować z Rafą na korcie w Paryżu. Z kolei dwa tygodnie temu Polka udała się do akademii tenisowej Nadala na Majorkę. Mogła tam potrenować i odpocząć. Z Rafą się jednak nie spotkała gdyż ten grał na turnieju w Madrycie.

- Iga dokonuje niesamowitych rzeczy. Gra wspaniale i wygrywa każdą imprezę, na jakiej się pojawi. Wydaje mi się, że ma już cztery wygrane turnieje z rzędu - cmoka z zachwytu Rafa Nadal.

Zwrócił uwagę na szczególne osiągnięcie Igi Świątek, jakim było wygranie tzw. Sunshine Double.

- Wygranie Indian Welles i Miami Open z rzędu to coś niesamowicie trudnego. Jestem szczęśliwy, widząc, że Idze Świątek się to udało. Jest bardzo spontaniczną, naturalną dziewczyną. Zawsze dobrze się dzieje, gdy tak dobrzy ludzie jak Iga odnoszą sukces Rafa Nadal

Iga Świątek wyjaśniła, dlaczego najbardziej ją inspiruje Nadal

Iga Świątek bardzo często podkreśla, że Nadal inspiruje ją w tenisowym rozwoju. Gdy Iga została zapytana o to, dlaczego najbardziej ceni właśnie Nadala, wskazała na jego prostotę i skromność, których nie zgubił pomimo odnoszenia sukcesów, na czele ze zdobycie 21 tytułów wielkoszlemowych.

Pierwszym wzorem do naśladowania dla Igi była jednak jej starsza siostra Agata.

- Podkradałam się na jej lekcje tenisa, by coś podglądnąć. Zaczęłam grać dla ojca i dla niej. Gdy podrosłam, Rafa Nadal stał się dla mnie wzorem, punktem odniesienia. Podziwiam jego etykę pracy i to, że sukces w ogóle go nie zmienił. Nadal jest bardzo miłym i skromnym facetem - twierdzi Iga.

Już dziś (piątek) o godz. 14:30 Iga Świątek zmierzy się w walce o półfinał WTA Rzym z Kanadyjką Biancą Andreescu. Transmisja w Canal+Sport, transmisja akcja po akcji w Interii.