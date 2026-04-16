Na taki początek turnieju w Stuttgarcie w wykonaniu Igi Świątek liczyli kibice oraz sama zainteresowana. W drugiej rundzie Polka w dwóch setach (6:2, 6:3) pokonała reprezentantkę gospodarzy Laurę Siegemund, pokazując w trakcie meczów kilka efektownych i efektywnych zagrań.

Tym samym Świątek jest już w ćwierćfinale niemieckich zmagań i czeka na swoją kolejną rywalkę. Najprawdopodobniej będzie nią młoda, utalentowana Rosjanka Mirra Andriejewa, którą w czwartek czeka spotkanie z kwalifikantką Alycią Parks. Wiadomo, że bój o półfinał Świątek rozegra w piątek 17 kwietnia. Godzinka pojedynku nie jest jeszcze znana.

Zanim jednak Raszynianka zagra ćwierćfinał, po swoim pierwszym tegorocznym boju w Stuttgarcie udzieliła pomeczowego wywiadu na korcie. W pewnym momencie reporterka zaskoczyła Świątek, bowiem zapytała tenisistkę... czy Rafael Nadal jest bardziej wyluzowanym czy surowym trenerem?

Pytanie to pokłosie ostatnich treningów czwartej tenisistki świata na Majorce. Krótko po tym jak Iga Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Hiszpan Francisco Roig, Polka udała się na treningi do akademii Rafaela Nadala. Media błyskawicznie obiegły zdjęcia, na których widać wspólne zajęcia Polki z utytułowanym hiszpańskim tenisistą.

WTA w Stuttgarcie. Słowa Świątek o Nadalu poszły w świat. "Surowy"

Jakim zatem Nadal jest szkoleniowcem? - Oczywiście to Francisco jest moim głównym trenerem i on wydał zgodę na zajęcia z Rafą, który od czasu do czasu dawał swoje wskazówki. Powiedziałabym, że był spokojny - podkreśliła Świątek.

- Czy kiedyś na ciebie nakrzyczał? - dopytywała reporterka.

- Nie, motywował w pozytywny sposób. Był spokojny, ale z drugiej strony surowy. Szczerze mówiąc, to był typowy Rafa. To, co powie, zrobisz na sto procent. Gdy znasz jego intensywność, będąc na korcie chcesz mu pokazać to samo. Sama jego obecność była dla mnie bardzo ważna - zapewniła polska tenisistka.

Rozwiń

