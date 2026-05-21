Na to stać Świątek w Paryżu. Celt ogłasza przed Roland Garros. "Trzeba patrzeć realnie"

Iga Świątek powoli wraca do swojej najlepszej wersji na ziemnych kortach. Po kilku tygodniach widać, że współpraca z Francisco Roigiem jej służy. Podczas WTA 1000 Rzym Raszynianka dotarła do półfinału, w którym w trzech setach przegrała z późniejszą triumfatorką - Eliną Switoliną.

Tak naprawdę spotkanie z Ukrainką mogło potoczyć się w obie strony. Ważne jest to, że Świątek odzyskała regularność i zwyczajną radność z rozgrywania kolejnych punktów.

Jakie są szanse Świątek na Roland Garros? Celt rozwiewa wątpliwości

Zgodnie z kalendarzem WTA obecnie światowa elita powoli zjeżdża do Paryża, gdzie wystartowały już kwalifikacje Roland Garros. "Danie główne" rozpocznie się w niedzielę. Wtedy wystartują mecze pierwszej rundy.

Świątek to królowa stolicy Francji. Triumfowała tam w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Czy podczas obecnej edycji naszą reprezentantkę stać na to, aby piąty raz w karierze zgarnęła puchar?

- Iga wygrała tam cztery razy. Można byłoby powiedzieć, że każdy wynik poniżej wygrania byłby rozczarowaniem, ale to tak nie funkcjonuje. Nic nie jest dane na zawsze - mówi w podcascie "Break Point" Dawid Celt.

- Trzeba patrzeć realnie na aktualne możliwości Igi. Ja myślę, że Iga w Paryżu będzie groźna. Nie zmienia to faktu przegrany mecz ze Switoliną - dodaje, omawiając szczegółowo starcie z Ukrainką, podczas którego - jego zdaniem - Świątek w decydującym secie mogła wyjść na kilkugemowe prowadzenie. Ale tak się nie stało.

Mimo to mistrzyni Wimbledonu jest jedną z faworytek do triumfu. Jednak jaki wynik będzie można uznać za rozczarowanie? - Iga gra lepiej, rozkręca się. Uważam, że w Paryżu będzie bardzo groźna. Powiem tak: poniżej półfinału to może być duży niedosyt, pewnego rodzaju rozczarowanie. Ale jeżeli będzie w półfinale lub dalej, to będzie coś, na czym będzie chciała budować dalej (...) półfinał tutaj też będzie dla niej dobrym wynikiem, a wszystko co wyżej będzie jeszcze lepiej - mówi Celt, przypominając, że po zeszłorocznym, przegranym meczu z Sabalenką w półfinale na Roland Garros Świątek tylko się napędziła.

- Ja myślę, że rozczarowaniem będzie odpadnięcie w pierwszym tygodniu - skomentował współprowadzący, Marek Furjan. - Tak. Poniżej ćwierćfinału, czwarta runda, to byłby niedosyt. Rozczarowanie to rzeczywiście porażka w trzech pierwszych meczach... za dobrze Iga gra - doprecyzował swoją wypowiedź Celt.

Iga Świątek

Iga Świątek

Dawid Celt podczas meczu Polska – Ukraina w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, 11.04.2025 r.





