Na to stać Świątek w Paryżu. Celt ogłasza przed Roland Garros. "Trzeba patrzeć realnie"

Michał Chmielewski

Kilka dni temu Iga Świątek zameldowała się w Paryżu, gdzie lada moment wystartuje rywalizacja w głównej drabince Roland Garros. Nasza tenisistka to czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema na mączce. Na co stać ją w tym roku? - Iga gra lepiej, rozkręca się. Uważam, że w Paryżu będzie bardzo groźna - mówi Dawid Celt.

Iga Świątek powoli wraca do swojej najlepszej wersji na ziemnych kortach. Po kilku tygodniach widać, że współpraca z Francisco Roigiem jej służy. Podczas WTA 1000 Rzym Raszynianka dotarła do półfinału, w którym w trzech setach przegrała z późniejszą triumfatorką - Eliną Switoliną.

Tak naprawdę spotkanie z Ukrainką mogło potoczyć się w obie strony. Ważne jest to, że Świątek odzyskała regularność i zwyczajną radność z rozgrywania kolejnych punktów.

Zgodnie z kalendarzem WTA obecnie światowa elita powoli zjeżdża do Paryża, gdzie wystartowały już kwalifikacje Roland Garros. "Danie główne" rozpocznie się w niedzielę. Wtedy wystartują mecze pierwszej rundy.

Świątek to królowa stolicy Francji. Triumfowała tam w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Czy podczas obecnej edycji naszą reprezentantkę stać na to, aby piąty raz w karierze zgarnęła puchar?

- Iga wygrała tam cztery razy. Można byłoby powiedzieć, że każdy wynik poniżej wygrania byłby rozczarowaniem, ale to tak nie funkcjonuje. Nic nie jest dane na zawsze - mówi w podcascie "Break Point" Dawid Celt. 

- Trzeba patrzeć realnie na aktualne możliwości Igi. Ja myślę, że Iga w Paryżu będzie groźna. Nie zmienia to faktu przegrany mecz ze Switoliną - dodaje, omawiając szczegółowo starcie z Ukrainką, podczas którego - jego zdaniem - Świątek w decydującym secie mogła wyjść na kilkugemowe prowadzenie. Ale tak się nie stało.

Iga Świątek
Iga Świątek
Dawid Celt podczas meczu Polska – Ukraina w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, 11.04.2025 r.


