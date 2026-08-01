Na ten wynik czekała Iga Świątek. Ratunek przyszedł z zaskakującej strony

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

4 lipca Iga Świątek rozegrała swój ostatni mecz - w Wimbledonie z Alexandrą Ealą. I równo po miesiącu, 4 sierpnia, wróci do gry w turnieju ATP 1000 w Toronto. Do losowania drabinki tego turnieju Polka przystępowała jako ósma zawodniczka rankingu, choć została rozstawiona z "7". Istniało poważne zagrożenie, że to się jednak zmieni. I po raz pierwszy od 13 lutego 2022 roku Raszynianka wypadnie poza najlepszą ósemkę. To zaś miałoby istotny wpływ na losowanie kolejnego dużego turnieju - w Cincinnati. Wszystko stało się jasne po dwóch setach meczu Eliny Switoliny z Alexandrą Ealą.

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Iga Świątek mogła spaść na 9. miejsce w rankingu WTA. Z pomocą przyszła jej... Alexandra EalaKentaro Tominaga / YomiuriAFP

Iga Świątek w Londynie broniła tytułu w Wimbledonie, ale także dwóch tysięcy punktów wywalczonych w stolicy Anglii dwanaście miesięcy temu. Nie udało się - po dość ciężkiej przeprawie z Taylor Townsend i efektownej wygranej z Karoliną Pliskovą sposób na Polkę znalazła Alexandra Eala. O ile w zeszłym roku wygraną Filipinki z Polką w Miami można było postrzegać jako sporą sensację, teraz była to co najwyżej niespodzianka. Świadczyły o tym tak ostatnie wyniki Polki, jak i jej 21-letniej rywalki.

Eala poczyniła bowiem spore postępy - dziś w rankingu WTA "na żywo" jest już 25., w poniedziałek rano może być 20. Leworęcznej zawodniczce, ze świetnym forhendem i umiejętnościami gry z końcowej linii, tenisowi eksperci przewidują bowiem wielką przyszłość.

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To na jej wynik z sobotniej nocy, polskiego czasu, ze szczególną uwagę patrzył pewnie sztab polskiej zawodniczki. Decydowało się, czy Iga po raz pierwszy od 4,5 roku nie wypadnie poza najlepszą ósemkę w rankingu WTA. A to też ma istotne znaczenie.

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W niedzielę zacznie się turniej WTA 1000 w Toronto - na dobre otwierający drugą część sezonu na kortach twardych. I to na nich rywalizacja będzie toczyć się do połowy listopada, czyli - de facto - końca sezonu. W Kanadzie Iga została rozstawiona z siódemką, po wycofaniu się Karoliny Muchovej - we wtorek zagra o 1/16 finału z lepszą z pary: Sara Bejlek - Xinyu Wang.

Gdy 13 sierpnia będzie się kończyła impreza w Ontario, ruszy już kolejny z wielkich turniejów - tym razem w Cincinnati. Tam Polka będzie broniła tysiąca punktów za zeszłoroczne zwycięstwo. A w losowaniu będzie obowiązywał ranking, który WTA zaktualizuje w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.

Tenisistka w białym stroju i czapce z daszkiem trzymająca rakietę blisko twarzy na tle zielonej ściany kortu.
Elina SwitolinaKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

W nim zaś Świątek mogła zajmować dziewiątą pozycję, co przy ewentualnym powrocie Muchovej za niespełna dwa tygodnie w Ohio, utrudniłoby sytuację 25-latce z Polski. Polka byłaby bowiem losowana w przedziale 9-16, inaczej mówiąc: już na etapie czwartej rundy mogłaby wpaść na Arynę Sabalenkę czy Jelenę Rybakinę.

Wystarczyłoby zaś, aby rozstawiona w stolicy USA z "2" Elina Switolina awansowała do półfinału. Musiała "tylko" pokonać Alexandrę Ealę. Tymczasem doszło do idealnej powtórki scenariusza z ich poprzedniej potyczki - półtora miesiąca temu w Berlinie.

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Wtedy Eala pokonała mistrzynię WTA 1000 z Rzymu 6:3, 6:4, też w 1/4 finału. Teraz po pięciu gemach Filipinka prowadziła 3:2, ale - co istotne - doszło do... pięciu przełamań. Niestabilny serwis - to jest właśnie ten element, który może jeszcze utrudniać systematyczny awans młodej zawodniczce z Azji.

Później Eala wygrała jednak swojego gema, ale kluczowy był ten ósmy. Switolina - na returnie - miała trzy piłki z rzędu na wyrównanie na 4:4. Tymczasem Filipinka wygrała osiem kolejnych akcji, wyrwała jednak tego gema, ale też uzyskała trzy setbole w kolejnym. I wykorzystała drugiego.

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W drugim secie sytuacja układała się po myśli Switoliny, turniejowa "2" prowadziła 2:0, później 3:1. Nie potrafiła jednak domknąć gema numer sześć, mimo dwóch okazji, a w końcówce meczu znów okazała się słabsza. Przegrała 3:6, 4:6. I to Eala zagra z Naomi Osaką o finał. W drugiej parze Jessica Pegula zmierzy się z Dianą Sznajder.

Ten wynik Switoliny oznacza, że Świątek zachowa ósme miejsce w rankingu WTA. Z kolei Eala może wyprzedzić Maję Chwalińską, ale warunkiem jest wygranie całych zawodów.

Waszyngton (K)
Ćwierćfinały
01.08.2026
00:30
Zakończony
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Tenisistka w białym stroju sportowym i opasce na głowie ociera twarz przedramieniem, skupiona w trakcie meczu.
Alexandra EalaKENTARO TOMINAGA/YomiuriAFP


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