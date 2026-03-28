Na tę decyzję Świątek wszyscy już czekali. Polka oficjalnie ogłasza

Już ubiegły rok był dla zawodniczki z Raszyna mocno zwariowany. Świątek miała niedosyt po Australian Open, choć przecież wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w tym turnieju, doszła do półfinału. W nim jednak miała piłkę meczową na finał, to Maduson Keys ostatecznie zagrała o tytuł. Później były niezłe występy na kortach twardych, ale kończone w ćwierć- lub półfinałach. Czegoś w tych decydujących momentach brakowało.

Zmagania na mączce zakończyły się rozczarowującym zerem po stronie tytułów - pierwszym od lat na tej nawierzchni. Ulubionej przecież dla Polki - to tu rywalki bały się czasami wychodzić na takie spotkania. Tymczasem to Iga cierpiała w meczach w Madrycie czy Rzymie, a jej serię zwycięstw w Paryżu zatrzymała w końcu Aryna Sabalenka. Radość, niespodziewanie, dały korty trawiaste, z finałem w Bad Homburg i perfekcyjnym Wimbledonem. To wtedy realne stało się, że pozycja Aryny Sabalenki na szczycie rankingu może być jednak zagrożona. Zwłaszcza, że Iga poszła za ciosem i dołożyła tytuł w Cincinnati.

Jesień już jednak tak piękna dla Polki nie była. A początek tego roku - tym bardziej. Ćwierćfinały w Melbourne, Dosze i Indian Wells, do tego - pierwszy raz - dwie porażki w United Cup - to musiało boleć. A przegrana już w drugiej rundzie z Magdą Linette w Miami przelała czarę goryczy. I doprowadziła do ogłoszenia radykalnej decyzji przez Igę: o rozstaniu z Wimem Fissette.

Te wszystkie zawirowania wokół Igi Świątek sprawiły, że znów niepewna stała się gra naszej najlepszej tenisistki w rozgrywkach Billie Jean King Cup. A to prawdopodobnie jedyna okazja, by zobaczyć zawodniczkę z Raszyna w akcji na polskiej ziemi w całym 2026 roku. Druga może ewentualnie nadejść w listopadzie, jeśli Polska przegra w kwietniu z Ukrainą i nie awansuje do finałowego turnieju we wrześniu w Shenzhen. Baraż o utrzymanie w elicie znów zostanie rozegrany bowiem w listopadzie, choć rywal, a przede wszystkim miejsce, nie jest jeszcze znane.

Skład Polek został ogłoszony dwa tygodnie temu - w regulaminowym terminie, na 28 dni przed starciem w Gliwicach. Dawid Celt powołał cztery zawodniczki: Magdę Linette, Katarzynę Kawę, Maję Chwalińską i Lindę Klimovicovą. Jedno miejsce został wolne: w domyśle dla Igi Świątek. Z obozu najlepszej polskiej tenisistki docierały bowiem sygnały, że decyzję podejmie dopiero po zakończeniu Sunshine Double. Jak w poprzednich latach, a jedynie w 2024 roku wybrała się do Szwajcarii. Rok temu, do gry ze Szwajcarią i Ukrainą w Radomiu, ostatecznie się nie zgłosiła.

Teraz można się było spodziewać podobnej decyzji, gdyż dla Świątek ważniejsze są obecnie sprawy związane z zatrudnieniem nowego trenera, a później wspólne z nim zajęcia, prawdopodobnie w Hiszpanii. A później, pod jego okiem, zagrać już w Stuttgarcie. Turniej zacznie się 13 kwietnia, Iga, rozstawiona z "4", swój pierwszy mecz powinna rozegrać 15 lub 16 kwietnia, w drugiej rundzie.

- Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni - mówił w tym tygodniu Maciej Ryszczuk, trener przygotowania motorycznego w sztabie zawodniczki.

Iga zaś swoją oficjalną decyzję podała właśnie dzisiaj - w dniach 10-11 kwietnia w PreZero Arena w Gliwicach jej zabraknie.

Nie zagram w nadchodzącym turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Gliwicach. Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie.

- Ostatni czas jest dla mnie wymagający - zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie - napisała Iga w swoich mediach społecznościowych.

Skład reprezentacji Polski uzupełni prawdopodobnie Martyna Kubka. W ekipie Ukrainy zagrają najwyżej notowane zawodniczki: Elina Switolina i Marta Kostiuk, ich zmienniczką będzie Ołeksandra Olijnykowa. W deblu wystąpią zapewne siostry Kiczenok: Ludmyła i Nadija.

Do finałowego turnieju awansuje ta reprezentacja, która zdobędzie trzy punkty.

