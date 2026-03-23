Na oczach wszystkich zwymyślała Świątek, a teraz taki zwrot. Czyli jednak

Jeden mecz i koniec. Iga Świątek błyskawicznie pożegnała się z turniejem w Miami, przegrywając w pierwszym starciu z Magdą Linette 6:1, 5:7, 3:6. Porażka otworzyła szerszą dyskusję na temat korekt, które mogłyby objąć otoczenie tenisistki i okazać się pomocne w jej powrocie do formy. Część kibiców i ekspertów postuluje zmiany na stanowisku głównego szkoleniowca Igi. Twierdzą, że współpraca z Wimem Fissette'em nie przynosi oczekiwanych rezultatów i powinna zostać zakończona. Obrywa się również Darii Abramowicz. Psycholog zbiera głosy krytyki m.in. za sposób porozumiewania się ze Świątek w kluczowych momentach meczów, w których Idze nie idzie dobrze. W tym kontekście pada również nazwisko Macieja Ryszczuka.

O komunikacji na linii Iga Świątek - sztab szkoleniowy, na podstawie ostatniego meczu, wypowiedział się Lech Sidor. "Kakofonia, niestety. Ja uważam, że tutaj jedna osoba powinna grać pierwsze skrzypce i tą osobą powinien być Wim Fissette. Nie Daria Abramowicz, nie Maciej Ryszczuk. Oni w pewnym momencie się przekrzykiwali" - mówił w "Trzecim Serwisie".

Jakimś dziwnym trafem, zawsze po Fissette trzy grosze musiała dołożyć Daria, potem Maciek Ryszczuk. Za dużo tych komunikatów. Iga od nadmiaru tych informacji poczuła się zagubiona, nie wiedziała kogo słuchać

Tymczasem z odsieczą dla Igi Świątek przybywa, dość nieoczekiwanie, Danielle Collins. Bardzo jasno wypowiedziała się o sytuacji, w jakiej znalazła się Polka.

Oto co Collins dziś mówi o Świątek. Można się zaskoczyć

W wypowiedzi dla "Tennis Channel" Danielle Collins skomentowała tegoroczne słabsze wyniki Igi Świątek. W tym roku Polka docierała najdalej do ćwierćfinałów, a w ostatnich zawodach w Miami nie wyszła poza drugą rundę. To wszystko sprawiło, że pożegnała się z tytułem wiceliderki rankingu WTA. Obecnie jest trzecia, ze stratą 370 punktów do drugiej Jeleny Rybakiny i 3612 pkt do liderującej Aryny Sabalenki.

Zdaniem Collins należy jednak zachować spokój, a sytuację osadzić w szerszym kontekście. Przypomniała, co do tej pory Iga Świątek osiągnęła na kortach. "Słuchajcie, ona jest już wielokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema i byłą numerem jeden na świecie. Kiedy jest w formie, jest najlepsza na świecie" - powiedziała. "Zatem nie panikowałabym za bardzo" - dorzuciła.

Pytana o porażkę Igi z Magdą Linette w Miami Open 2026 oceniła, że "to był po prostu niefortunny zbieg zdarzeń". "Myślę, że być może za mało ćwiczyła przed tym turniejem, a Linette nie miała nic do stracenia" - podsumowała.

Jej wyważona i pełna zrozumienia dla Świątek postawa może budzić zdumienie w kontekście tego, co już kiedyś padło z ust Amerykanki pod adresem Polki. Po kreczu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu Danielle podeszła do Igi i skierowała do niej gorzki komentarz. Później podzieliła się szczegółami w rozmowie z dziennikarzami.

"Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera. Iga udaje, jest fałszywa" - zrelacjonowała wówczas. "Wiele dzieje się przed kamerą, jest wielu ludzi z ogromną charyzmą, którzy wychodzą i w inny sposób zachowują się przed kamerą, a w inny sposób w szatni. Po prostu nie mam najlepszych doświadczeń i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek powinien być nieszczery. Mogą być tacy, jacy są. Mogę to zaakceptować, nie potrzebuję fałszu" - dodała.

Sama Świątek zdawała się być zdezorientowana. "Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w jej kierunku. Właśnie chciałam jej pogratulować udanej kariery, bo wiemy, że to jej ostatni rok. Szczerze: nie wiem, o co jej chodziło. Nie miałyśmy żadnych interakcji, które mogłyby coś takiego spowodować" - skwitowała wtedy tamtą sytuację, cytowana przez Sport.pl.

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie”. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press