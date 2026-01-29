Na nowo gruchnęło o Abramowicz i Świątek. I to jeszcze w takim momencie

Po przegranej z Jeleną Rybakiną i pożegnaniu z Australian Open 2026 Iga Świątek pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której przekazała, że planuje duże zmiany w swoim zawodowym kalendarzu. Przede wszystkim chce odpuścić jakieś turnieje rangi 1000. "Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić podejście" - ujawniła.

Sprawę skonsultowała ze swoim sztabem szkoleniowym, ale to oczywiście ona miała decydujący głos. Już kiedyś jej psycholog Daria Abramowicz opowiadała, jak wygląda proces decyzyjny w zespole.

"Tworzymy zawodowy zespół sportowy. Zespół działa w schemacie 300 dni w roku w bezpośrednim kontakcie, by wspólnie osiągnąć spójny cel, założony przez liderkę zespołu, dla której pracujemy. Zespół ma przejrzystą, asertywną komunikację. Jest w nim podział kompetencji, które są transparentnie uzupełniane w miarę zapotrzebowania" - przekonywała Abramowicz w rozmowie z Radosławem Leniarskim z "Gazety Wyborczej".

Iga, młoda osoba, umie prowadzić ten zespół. Jest jakby CEO przedsiębiorstwa, opiekującego się najcenniejszymi zasobami: jej honorem, jej wartościami. Sama dobiera i wybiera osoby, z którymi chce pracować

A jaka w tym wszystkim jest rola samej Darii Abramowicz? Temat jej zaangażowania i kompetencji podnoszony jest znowu, tym razem przez serwis zajmujący się sportowymi statystykami, profootballnetwork.com (PFSN).

Znów głośno o Abramowicz. Świątek już kiedyś postawiła sprawę jasno

Przy okazji meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open serwis PFSN przeanalizował skład boksów obu zawodniczek. Zauważono, że Polkę wspierają trener Wim Fissette, wieloletnia psycholog Daria Abramowicz, fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk i agent Jules Mercier.

W opisie duży akcent położony jest na rolę Abramowicz. "Od dawna jest częścią sztabu wspierającego Świątek, a Polka często zaznaczała, że to właśnie ona pomagała jej w trudnych momentach, takich jak zawieszenie w 2024 roku po pozytywnym teście na niedozwoloną substancję. Nadal pozostaje kluczową postacią w zespole tenisistki" - czytamy.

Wcześniej na współpracę na linii Świątek - Abramowicz akcenty kładły inne media. "Świątek została ostrzeżona, że jej 'relacja' z psycholog jest 'zakłócona'" - pisano w "Tennis365". "Współpraca Igi z psycholog podana jest w dużą wątpliwość po emocjonalnych wybuchach tenisistki. Granice zostały przekroczone" - można było wyczytać w "Hindustantimes".

Trzy grosze w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport dorzucił też Dariusz Nowicki, psycholog klasy mistrzowskiej. "Gdybyśmy spojrzeli na tę relację tylko i wyłącznie z punktu widzenia stricte warsztatu psychologicznego, to rzeczywiście jest to relacja zaburzona, w której przekroczone są pewne granice dystansu zawodowego pomiędzy psychologiem, czy też psycholożką, a klientem lub klientką" - tłumaczył.

Co na to wszystko sama Iga? W zeszłorocznej rozmowie z WP SportowymiFaktami postawiła sprawę jasno. "Daria jest dla mnie ciągłym wsparciem, osobą, której ufam. Ufam zresztą całemu zespołowi i chcę, aby ludzie wokół to wiedzieli. To jest mój zespół, to ja decyduję, kto w nim jest" - ucięła temat.

