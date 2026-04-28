Na nadgarstku Światek luksusowy zegarek. Trzeba zapłacić za niego fortunę

Wojciech Kulak

Od kilku dni sportowa Polska niepokoi się zdrowiem Igi Świątek. Raszynianka, ze względu na wirusa, skreczowała w sobotnim starciu przeciwko Ann Li, którego stawką był awans do czwartej rundy prestiżowej rywalizacji w Madrycie. Wcześniej nasza rodaczka miała okazję pozwiedzać stolicę Hiszpanii, czym pochwaliła się na Instagramie. W oczy rzucił się zegarek marki Rolex, jaki założyła 24-latka. Kosztuje on sześciocyfrową kwotę.

Iga Świątek w szarej bluzce bez rękawów, prezentuje czarno-złoty zegarek Rolex podczas wycieczki w Madrycie.
Iga Świątek założyła luksusowy zegarek na niedawną wywieczkę po Madrycie

Iga Świątek nie tak wyobrażała sobie początek sezonu na mączce. Podopiecznej Francisco Roiga nie udało się odnieść spektakularnego wyniku w Stuttgarcie. Jeszcze gorsze chwile gwiazda przeżywała w Madrycie. Turniej zakończył się dla niej już po drugim meczu. Powodem okazały się problemy zdrowotne. 24-latka co prawda w sobotę ugrała seta w konfrontacji z Ann Li, ale w decydującej batalii odpuściła przy stanie 3:0 dla przeciwniczki. Nie pomogła nawet interwencja lekarska.

"Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko" - mówiła w rozmowie z oficjalnym portalem WTA. Ale wcześniej w Hiszpanii nie brakowało także radosnych chwil. Wraz z koleżankami Raszynianka zrobiła sobie chociażby mały tour po kultowym hiszpańskim mieście.

Zegarek Igi Świątek kosztuje około 100 tysięcy złotych. Wybrała stylowy wariant

Panie odwiedziły mnóstwo ciekawych miejsc, chwaląc się tym w mediach społecznościowych. Już pierwsze zdjęcie było szalenie ciekawe. Nie tylko za sprawą obrazu znajdującego się obok Igi Świątek. Uwagę zwraca na siebie zegarek na nadgarstku gwiazdy. To Rolex Yacht-Master. Nie każdy może sobie pozwolić na tego typu czasomierz. Jego cena oscyluje w granicach sto tysięcy złotych.

"Rolex Yacht-Master - wysoka funkcjonalność i styl. Rolex Yacht-Master to ekskluzywny czasomierz dla żeglarzy. Dzięki wykończeniu ze szlachetnych materiałów świetnie sprawdzi się na pokładzie i wzbudzi respekt członków klubu regatowego. Jego koperta powstaje w kilku uniwersalnych rozmiarach" - czytamy w opisie tego konkretnego zegarka na stronie "chrono24.pl". Jest on dostępny w kilku wariantach. Iga Świątek postawiła na kolor złoto-czarny.

"Poznajemy Madryt i oczywiście udajemy, że znamy się na sztuce" - napisała z kolei sama tenisistka w opisie do wspomnianego zdjęcia. Tym razem uda się ona do Rzymu, gdzie postara się o pierwszy triumf w tegorocznej kampanii. Tekstowe relacje na żywo z jej spotkań w Interia Sport.

Andrzej Grupa
