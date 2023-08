Na korcie nie błyszczy. Gdy z niego schodzi, zarabia więcej niż Świątek

Forbes specjalizuje się w prestiżowych rankingach, obejmujących zarobki nie tylko w tenisie, ale też i w całym świecie sportu. Gdy pod koniec zeszłego roku opublikował listę płac kobiet w sporcie za 2022 roku, Polka była w nim piąta. Mimo, że nie miała sobie równych w tenisie, a zwykle to tenisistki zdecydowanie tu dominują. Także i pod względem zarobków - dopiero na samym końcu na liście płac uzyskanych na korcie wyprzedził ją Novak Djoković, dzięki swojemu sukcesowi w ATP Finals, turniejowi znacznie lepiej wycenianemu finansowo niż WTA Finals.

Tyle że Forbes wlicza nie tylko pieniądze uzyskane podczas rywalizacji sportowej, ale też i te spoza niej - z kontraktów reklamowych, inwestycji. Przed Świątek znalazły się wtedy w sumie m.in. trzy tenisistki (Naomi Osaka, Serena Williams i Emma Raducanu), ale nie dlatego, że lepiej grały, tylko z powodu większych zarobków w tej drugiej sferze. Teraz wiele się tu zmieniło, choć i tak to nie Polka otrzymuje najwięcej poza kortem.

Mężczyźni z tenisie zarabiają zdecydowanie lepiej - przynajmniej ci najlepsi

Nowa lista Forbesa obejmuje okres między zeszłorocznym US Open i obecnym - dotyczy tylko tenisa, ale bez podziału na płeć. Na jej czele są oczywiście mężczyźni: Novak Djoković (zarobił 38,4 mln dolarów) i Carlos Alcaraz (31,4 mln dolarów). Później jest Świątek (22,4 mln dolarów), za nią zaś Daniił Miedwiediew (21,4 mln dolarów) i mający olbrzymie problemy zdrowotne Rafael Nadal (15,5 mln dolarów).

Niby w czołowej dziesiątce jest pięciu zawodników i pięć zawodniczek - widać jednak, że mężczyźni zarabiają zdecydowanie lepiej. W turniejach Wielkiego Szlema nagrody zostały co prawda wyrównane, tak jak i w niektórych turniejach rangi 1000, poza nimi różnica często bywa trzy-, cztery razy większa, na korzyść zawodów ATP.

Rok temu Świątek nie było w dziesiątce, znalazły się tam cztery tenisistki: siostry Venus i Serena Williams, Osaka i Raducanu.

Duży wzrost w przychodach Igi Świątek. Umowa z nową agencją przyniosła efekt

Forbes podkreślił, że Świątek zarobiła na korcie 8,4 miliona dolarów, na co składają się m. in. dwa wielkoszlemowe triumfy (US Open 2022 i Roland Garros 2023), ale też wiele pomniejszych. Co ważne w tym rankingu - Polka zdecydowanie zwiększyła pozostałe wpływy, te niesportowe.

To efekt kolejnych kontraktów reklamowych, staje się powoli marką globalną. Tak jak kiedyś siostry Williams, Osaka czy Raducanu. W całym 2022 roku jest dochody uzyskane spoza nagród turniejowych szacowano na 5 milionów dolarów, ostatnie 12 miesięcy dało wzrost, zdaniem Forbesa, do 14 milionów.

To efekt m.in. podpisania umowy z wielką agencją IMG - jednym ze światowych liderów. Forbes podkreśla, że Polka stała się twarzą napojów Oshee, podpisała umowę z marką On, jest też także jedną z twarzy olimpijskiej kampanii Visa. To dało wielki wzrost rok do roku.

Nie jest tu jednak, o dziwo, pierwsza wśród kobiet.

Zaskakująca liderka w jednej kategorii. Wiele wyjaśnia jej pochodzenie

Tę pozycję zajmuje bowiem Emma Raducanu czyli tenisistka, która swój ostatni mecz rozegrała w kwietniu w Stuttgarcie. 20-letnia Brytyjka ma ogromne problemy zdrowotne, zagrała w tym roku ledwie w pięciu turniejach, tylko w Indian Wells spisała się w miarę przyzwoicie. Dotarła tam do czwartej rundy, w niej została rozbita przez Świątek (3:6, 1:6). Skąd więc takie jej zyski z marketingu i reklam?

Raducanu dwa lata temu wygrała bowiem US Open, co było wielką sensacją, ale to jej... jedyny triumf w jakiejkowiek imprezie. Złośliwi wciąż mówią, że "ma więcej kontraktów reklamowych niż zwycięstw na korcie". Łatwiej o takie wysokie umowy tym sportowcom, które pochodzą z USA czy Wielkiej Brytanii. Mówił zresztą niedawno o tym Tomasz Świątek, ojciec Igi, przy okazji BNP Paribas Warsaw Open, gdy został zapytany, czy gdyby jego córka pochodziła z tych krajów, to już by była ustawiona do końca życia?

- Już przez samo to, że firmy są tam w stanie zaoferować większe budżety w ramach kontraktów z rodzimymi sportowcami. Wielka Brytania i Ameryka to wielkie rynki. Patrząc na wyniki niektórych zawodniczek oraz znając liczbę kontraktów reklamowych, śmiem twierdzić, że to też kwestia wyboru, bardziej skupiam się na sporcie czy monetyzuję pojedyncze sukcesy, maksymalnie wykorzystując zainteresowanie sponsorów - przyznał wtedy.

Tomasz Świątek, ojciec Igi Świątek / Andrzej Iwańczuk

Zarobki Raducanu uzyskane z szeroko pojętego marketingu wyceniono na 15 milionów dolarów - o milion więcej niż Polka. Podobnie wygląda sytuacja z Osaką, która nie gra od października zeszłego roku, gdy doznała kontuzji w domowym turnieju w Tokio. Wyleczyła się, ale z uwagi na ciążę przerwała karierę - w lipcu urodziła córkę. Niedawno znów pojawiła się na korcie, możliwe, że wróci do touru.

A gdzie jest Aryna Sabalenka? Na korcie zarobiła w 2023 roku najwięcej wśród kobiet. W TOP 10 - brak

Co ciekawe, na liście Forbesa brakuje Aryny Sabalenki, która w tym roku zarabia najlepiej wśród tenisistek - dostała już blisko 5,9 miliona dolarów. Dodając do tego 1,5 mln uzyskane w zeszłym roku za półfinał US Open i finał WTA Finals, mamy łączną kwotę blisko 7,5 mln. Nie wystarczyło to do znalezienia się w czołowej dziesiątce Fobesa - zamykają bowiem Jessica Pegula z kwotą 10,9 mln dolarów (4,9 na korcie i 6 poza nim).

Daniił Miedwiediew /

To świadczy, że globalne firmy nie chcą płacić wielkich kwot tenisistce pochodzącej z kraju, który po cichu wspiera putinowską Rosję. Choć z drugiej strony, jest w tym gronie Daniił Miedwiediew, mający dziewięciu wielkich sponsorów. W tym m.in. Lacoste, którego ma specjalną linię z jego logo. Tyle że męski i kobiecy tenis to finansowo wciąż dwa różne światy.

Dziesiątka najlepiej zarabiających osób w tenisie wg Forbesa:

1. Novak Djoković - 38,4 mln dolarów (13,4 na korcie i 25 poza kortem)

2. Carlos Alcaraz - 31,4 mln dolarów (11,4 na korcie i 20 poza kortem)

3. Iga Świątek - 22,4 mln dolarów (8,4 na korcie i 14 poza kortem)

4.Daniił Miedwiediew - 20,1 mln dolarów (7,1 na korcie i 13 poza kortem)

5. Rafael Nadal - 15,5 mln dolarów (1,5 na korcie i 14 poza kortem)

6. Emma Raducanu - 15,3 mln dolarów (0,3 na korcie i 15 poza kortem)

7. Coco Gauff - 15,2 mln dolarów (3,2 na korcie i 12 poza kortem)

8. Casper Ruud - 14,8 mln dolarów (6,4 na korcie i 8 poza kortem)

9. Naomi Osaka - 12,1 mln dolarów (0,1 na korcie i 12 poza kortem)

10. Jessica Pegula - 10,9 mln dolarów (4,9 na korcie i 6 poza kortem)

Iga Świątek / GETTY IMAGES NORTH AMERICA JULIAN FINNEY/JULES / JULES /AFP

Emma Raducanu / AFP