Na kilka godzin przed meczem ostrzegł Świątek. Poszło o kibiców

Iga Świątek rozpoczęła misję pod nazwą "obrona tytułu na Wimbledonie" od pokonania Taylor Townsend i Karoliny Pliskovej. Teraz przed Polką starcie z Alexandrą Ealą. Filipinka także dobrze czuje się na londyńskiej trawie. Wyeliminowała Renatę Zarazuę i Mayę Joint.

Bukmacherzy i większość ekspertów wskazuje Świątek, ale nie wszyscy. Greg Rusedski, czyli były brytyjski tenisista, sugeruje, że Filipinka może sprawić niespodziankę.

Trudno przewidzieć wynik tego meczu

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Brytyjczyk wskazuje, że Eala jest na fali, a jej gra na trawie naprawdę może się podobać. Rusedski przypomina, że Filipinka niedawno w Berlinie pokonała Jelenę Rybakinę i Elinę Switolinę. - To dodaje ci dużo pewności siebie. Więc teraz jest w dobrej formie. Potrafi wykorzystać kort na swoją korzyść - podkreśla.

Świątek - Eala. Publiczność będzie po stronie Filipinki?

Rusedski mówi wprost, że mecz Świątek - Eala to "z najgorętszych meczów w drabince kobiet w trzeciej rundzie". Jest też przekonany, że za Filipinką będzie znaczna część publiczności, która przyjdzie na kort centralny. - Wiemy jakie będzie miała wsparcie. Eala to chyba najpopularniejszą zawodniczką w kobiecym tenisie - twierdzi.

Brytyjczyk wskazuje również, że Eala doskonale zna Świątek. Panie grały ze sobą dwukrotnie i mają remisowy bilans. - Dużo ze sobą trenowali w Akademii Rafaela Nadala. Znają więc swoją grę bardzo, bardzo dobrze. Ona pokonała też Świątek. To jej najlepsza nawierzchnia. Myślę, że ten mecz może potoczyć się w obie strony - dodaje.

Mecz Świątek - Eala zaplanowano na sobotę (4 lipca), godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News





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