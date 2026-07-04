Na kilka godzin przed meczem ostrzegł Świątek. Poszło o kibiców

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Iga Świątek i Alexandra Eala powalczą w sobotnie popołudnie o awans do 4. rundy Wimbledonu. Faworytką bukmacherów i wielu ekspertów jest oczywiście Polka. Tymczasem kilka godzin przed meczem pojawiło się ostrzeżenie dla Świątek.

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Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu zagra z Alexandrą EaląKENTARO TOMINAGAAFP

Iga Świątek rozpoczęła misję pod nazwą "obrona tytułu na Wimbledonie" od pokonania Taylor Townsend i Karoliny Pliskovej. Teraz przed Polką starcie z Alexandrą Ealą. Filipinka także dobrze czuje się na londyńskiej trawie. Wyeliminowała Renatę Zarazuę i Mayę Joint.

Bukmacherzy i większość ekspertów wskazuje Świątek, ale nie wszyscy. Greg Rusedski, czyli były brytyjski tenisista, sugeruje, że Filipinka może sprawić niespodziankę.

Trudno przewidzieć wynik tego meczu
powiedział w swoim podcaście.

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Brytyjczyk wskazuje, że Eala jest na fali, a jej gra na trawie naprawdę może się podobać. Rusedski przypomina, że Filipinka niedawno w Berlinie pokonała Jelenę Rybakinę i Elinę Switolinę. - To dodaje ci dużo pewności siebie. Więc teraz jest w dobrej formie. Potrafi wykorzystać kort na swoją korzyść - podkreśla.

Świątek - Eala. Publiczność będzie po stronie Filipinki?

Rusedski mówi wprost, że mecz Świątek - Eala to "z najgorętszych meczów w drabince kobiet w trzeciej rundzie". Jest też przekonany, że za Filipinką będzie znaczna część publiczności, która przyjdzie na kort centralny. - Wiemy jakie będzie miała wsparcie. Eala to chyba najpopularniejszą zawodniczką w kobiecym tenisie - twierdzi.

Brytyjczyk wskazuje również, że Eala doskonale zna Świątek. Panie grały ze sobą dwukrotnie i mają remisowy bilans. - Dużo ze sobą trenowali w Akademii Rafaela Nadala. Znają więc swoją grę bardzo, bardzo dobrze. Ona pokonała też Świątek. To jej najlepsza nawierzchnia. Myślę, że ten mecz może potoczyć się w obie strony - dodaje.

Mecz Świątek - Eala zaplanowano na sobotę (4 lipca), godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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Aleksy Kiełbasa
Osoba w jasnej kurtce i ciemnej czapce z daszkiem podnosi rękę do czoła, patrząc w bok, z przodu mikrofon.
Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News
Kobieta w fioletowym stroju sportowym i czapce z daszkiem skupiona podczas meczu tenisowego, z widocznymi logotypami sponsorów na koszulce.
Iga ŚwiątekCHRISTOPHE ENAEast News
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News


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