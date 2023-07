Na Igę Świątek spadła fala krytyki, ekspert jej broni. "Liczby nie kłamią"

Tegoroczny Wimbledon był najlepszym w karierze Igi Świątek, jeśli chodzi o profesjonalny tenis. Polka awansowała do ćwierćfinału i dała swoim kibicom duże nadzieje na to, że w kolejnych latach będzie w stanie wygrywać turnieje na trawiastych kortach, ponieważ jej gra stale się rozwija. Mimo to na raszyniankę spadło wiele negatywnych komentarzy odnoszących się do jej rzekomo słabej psychiki. Tę kwestię w rozmowie z "Faktem" skomentował Paweł Ostrowski.