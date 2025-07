Na Gauff się nie skończyło. Białorusinka też odpada z Wimbledonu. Rosjanka ograła mistrzynię

Drabinka Wimbledonu ułożyła się w taki sposób, że w drugiej fazie zmagań mogło dojść do starcia z udziałem dwóch wielkoszlemowych mistrzyń. Na potencjalnej ścieżce Azarenki znajdowała się bowiem Coco Gauff. Najpierw Wiktoria musiała jednak pokonać Anastazję Zacharową, a Amerykanka - Dajanę Jastremską. Ostatecznie jednak ani Białorusinka, ani reprezentantka Stanów Zjednoczonych nie zakwalifikowały się do drugiej rundy. Triumfatorka Roland Garros 2025 przegrała z Ukrainką 6:7(3), 1:6. Z kolei 35-latka nie podołała kwalifikantce. Zacharowa znów przypomniała o sobie, tak jak miało to miejsce w trakcie Australian Open 2024, kiedy to walczyła o czwartą rundę z Magdaleną Fręch.