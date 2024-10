Na Abramowicz spadła fala krytyki, trener Świątek może mieć problem. "Szara eminencja"

Iga Świątek szykuje się już do rozpoczęcia rywalizacji w WTA Finals. Polka pierwszy mecz rozegra w niedzielę 3 listopada i będzie to dla niej kompletnie nowe otwarcie. To pierwszy turniej w którym Świątek prowadzona będzie przez Wima Fissette'a. Obok będzie oczywiście także jej psycholog Daria Abramowicz. - Nie przypominam sobie takiej drugiej sytuacji w sporcie - powiedział o zestawieniu teamu Polki Tomasz Wolfke w rozmowie ze "Sport.pl".