Muchova zaskoczyła po pytaniu o Świątek. „Nie wiem, czy będzie co oglądać”

Turniej WTA w Warszawie to jedyna w roku okazja, by zobaczyć Igę Świątek w akcji na polskiej ziemi. Najlepsza tenisistka świata - jak w poprzednim sezonie - przyjechała do stolicy, aby zaprezentować się przed swoimi kibicami. Specjalnie dla niej organizatorzy zmienili w tym roku nawierzchnię z ceglanej na twardą. Po poprzedniej edycji raszynianka mówiła, że gra na mączce na tym etapie sezonu jest jej nie na rękę i sprawia problemy natury logistycznej.