Muchova u Świątek, potem Andriejewa i Rybakina. Oto wyniki losowania WTA Indian Wells

Zmagania WTA 1000 w Indian Wells będą pierwszym turniejem od Australian Open, w którym zobaczymy wszystkie zawodniczki ze ścisłego topu. Podczas rozgrywek na Bliskim Wschodzie nie widzieliśmy w ogóle w akcji Aryny Sabalenki. W trakcie imprezy w Dosze zabrakło m.in. triumfatorki z Dubaju - Jessiki Peguli. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oprócz Białorusinki, nie zobaczyliśmy także m.in. Igi Świątek. Teraz światowa czołówka zgromadzi się w całości podczas kalifornijskiego tysięcznika.

Indian Wells to miejsce, które doskonale kojarzy się naszej reprezentantce. Raszynianka triumfowała w tej lokalizacji w sezonach 2022 i 2024. Z kolei 12 miesięcy temu oraz przed trzema laty docierała do półfinału. Zobaczymy czy w tym roku Kalifornia znów okaże się szczęśliwa dla wiceliderki rankingu. Wciąż czeka bowiem na swój pierwszy meldunek w najlepszej "4" indywidualnych zmagań w tym sezonie. Póki co dwukrotnie zatrzymywała się na etapie ćwierćfinału - zarówno podczas Australian Open, jak i WTA 1000 w Dosze.

Świątek przebywa na terenie Kalifornii od kilku dni. Ma już za sobą pierwsze sesje treningowe. Niedzielne zajęcia na korcie o nazwie Stadium 2 potrwały aż dwie godziny. Iga mocno pracowała nad różnymi elementami gry. We wtorek będzie posiadała okazję, by sprawdzić swoją formę na tle rywalek. Swój pierwszy mecz w ramach tysięcznika w Indian Wells rozegra dopiero w piątek albo sobotę czasu lokalnego. To efekt wolnego losu w pierwszej rundzie zmagań dla 32 najwyżej rozstawionych zawodniczek.

Znamy drabinkę WTA Indian Wells

W nocy z poniedziałku na wtorek, tuż po północy czasu polskiego, przeprowadzono losowanie kobiecej drabinki. Wiemy już, z kim Raszynianka może się zmierzyć w drugiej fazie singlowych rozgrywek. Pierwszą przeciwniczką 24-latki będzie Francesca Jones albo zawodniczka z eliminacji. W trzeciej rundzie może nas czekać rewanżowy pojedynek za ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze, bowiem w gronie potencjalnych rywalek widnieje Maria Sakkari. Oprócz Greczynki są nimi także Warwara Graczowa i Lilli Tagger.

W 1/8 finału możliwa jest rywalizacja między Świątek i Muchovą. Do ćwiartki naszej reprezentantki trafiły Mirra Andriejewa oraz Elina Switolina. Z kolei najwcześniej w półfinale Polka może się zmierzyć z Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą, Belindą Bencic oraz Madison Keys. Po drugiej stronie drabinki znalazły się m.in. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Victoria Mboko czy Naomi Osaka. Białorusinka zagra w drugiej fazie z Alycią Parks albo zawodniczką z eliminacji.

Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną rywalizację od pierwszej rundy. Poznanianka trafiła na "dzień dobry" na Ashlyn Krueger, a nasza finalistka z Meridy zainauguruje zmagania od starcia z kwalifikantką. Zwyciężczynie tych spotkań trafią na rozstawione tenisistki: Linette albo Krueger na Ludmiłę Samsonową, a Fręch może czekać potyczka z Belindą Bencic.

Oto drabinka ATP Indian Wells

Po losowaniu u pań przystąpiono do ceremonii w singlu mężczyzn. Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz nie posiadają rozstawienia, w związku z czym muszą przystąpić do rywalizacji od pierwszej rundy. Zawodnik pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego trafił na "dzień dobry" na potężnie serwującego Giovanniego Mpetshi Perricarda. Rywalem zwycięzcy tego pojedynku będzie... Novak Djokovic!

Potem ten fragment drabinki łączy się ze ścieżką, do której należy Hubert Hurkacz. Wrocławianin zainauguruje turniej w Kalifornii od starcia z Aleksandarem Kovaceviciem. W drugiej rundzie czeka już Corentin Moutet. Trzecia faza: Hurkacz - Majchrzak albo Hurkacz - Djokovic? Nie mamy nic przeciwko. Warto dodać, że wszyscy wymienieni zawodnicy trafili do połówki Carlosa Alcaraza.

Mecze pierwszej rundy z udziałem Polaków:

Magdalena Fręch - kwalifikantka

Magda Linette - Ashlyn Krueger

Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard

Hubert Hurkacz - Aleksander Kovacevic

Ewentualne mecze drugiej rundy z udziałem Polaków:

Iga Świątek - Francesca Jones/kwalifikantka

Magdalena Fręch/kwalifikantka - Belinda Bencic

Magda Linette/Ashlyn Krueger - Ludmiła Samsonowa

Kamil Majchrzak/Giovanni Mpetshi Perricard - Novak Djokovic

Hubert Hurkacz/Aleksandar Kovacevic - Corentin Moutet

Główne zmagania w Indian Wells potrwają od 4 do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

