Możliwy zwrot akcji. Świątek na liście WTA. Oficjalne potwierdzenie

Tomasz Brożek

Iga Świątek jest na ostatniej prostej przygotowań do imprezy WTA 1000 w Madrycie, którą w przeszłości już wygrywała. I choć przeżywa ostatnio gorszy czas, na mączce zawsze pozostaje jedną z kandydatek do końcowego triumfu. Nie inaczej będzie i tym razem. Możliwy jest bowiem zwrot akcji. Ogłasza to nawet wprost oficjalny portal WTA, który umieścił czwartą rakietę świata na swojej liście.

article cover
Iga Świątek - obecnie czwarta zawodniczka rankingu WTA

Turniej WTA 1000 w Madrycie startuje już dzisiaj i potrwa przez najbliższe dwa tygodnie. Jego triumfatorkę poznamy w przyszłą niedzielę. Tytułu na hiszpańskich kortach broni Aryna Sabalenka, a rok przed nią po trofeum sięgnęła Iga Świątek.

Polka jako zawodniczka rozstawiona rozpocznie tegoroczną batalię od drugiej rundy, w której zmierzy się z Darią Kasatkiną lub jedną z kwalifikantek. W tej samej ćwiartce drabinki, co Raszynianka, znalazły się między innymi Mirra Andriejewa czy Elina Switolina. A w drodze do ewentualnego finału czekać mogą na nią także: Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Belindą Bencic i Naomi Osaka.

Przypomnijmy, że Iga Świątek przyleciała na Półwysep Iberyjski po inauguracji sezonu na mączce w Stuttgarcie, gdzie najpierw pewnie pokonała Laurę Siegemund, a następnie przegrała po trzysetowej batalii z Mirrą Andriejewą. 24-latka wciąż czeka więc na przełamanie i pierwszy znaczący sukces pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga.

A o tym, że może do niego dojść już w Madrycie, przekonana jest zarządzająca kobiecym tenisem organizacja WTA.

Oficjalny portal WTA opublikował listę 5 zawodniczek, które mogą odpalić i odbić się, notując przełom, podczas najbliższych imprez w Madrycie oraz w Rzymie. Znalazło się na niej właśnie nazwisko Igi Świątek.

- Po tym, jak zanotowała dół w Miami, przegrywając swój pierwszy od 2021 roku mecz otwarcia, Iga Świątek wzięła sprawy w swoje ręce. Rozstała się z Wimem Fissettem, zatrudniła Francisco Roiga i trenowała przed grą na mączce w Rafa Nadal Academy. Początek współpracy na linii Świątek-Roig nie jest jednoznaczny. Czwarta rakieta świata wyglądała mocno w meczu wygranym z Laurą Siegemund w Stuttgarcie, ale potem przegrała z Mirrą Andriejewą. Po meczu Świątek namawiała do cierpliwości, mówiąc, że wraz z trenerem muszą poznać się lepiej. Mają jasną wizję, a Świątek zdaje się być optymistką względem przyszłości - pisze o Idze Świątek WTA.

Nie musimy punktować, dlaczego Świątek jest kandydatką do odwrócenia swojego sezonu na kortach ziemnych. Jest najlepszą zawodniczką na mączce w swojej generacji i jedną z najlepszych w historii. Odnosiła już ogromne sukcesy w Madrycie, w Rzymie oraz rzecz jasna w Paryżu. I choć wciąż ma wiele do poprawy, z każdym meczem powinna być coraz bardziej pewna siebie i coraz bardziej niebezpieczna
czytamy dalej

Poza Igą Świątek na liście zawodniczek, które mogą dokonać zwrotu akcji w swojej kampanii, znalazły się także: Coco Gauff, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng oraz Jelena Ostapenko.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja