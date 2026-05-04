Osaka u Świątek, potem Rybakina. Pech Sabalenki. Otoa drabinka w Rzymie

Z dwóch turniejów rangi 1000 na mączce to właśnie ten w Rzymie bardziej sprzyjał Idze Świątek niż Mutua Madrid Open. Także i dlatego, że warunki we Włoszech są nieco inne - niższa wysokość powoduje inne odbicie piłki, gra staje się nieco wolniejsza. Zazwyczaj też świetny występ w Rzymie poprzedzał równie dobry w Paryżu - Iga zaś w obu tych europejskich stolicach czuła się bardzo dobrze.

Poprzedni rok stał się wyłomem - po półfinale w Madrycie Polka przegrała już swoje drugie spotkanie na Foro Italico - i to z Danielle Collins. Później był półfinał French Open, sezon zakończyła bez tytułu na tej nawierzchni. Po zmaganiach na trawie wielu kibiców już jednak o tym zapomniało, tytuł na Wimbledonie był dla nich wystarczającą nagrodą.

Ten sezon też jest dla niespełna 25-letniej zawodniczki z Raszyna dość trudny. Świątek nie zagrała jeszcze w żadnym półfinale, rozstała się z Wimem Fissettem. W Madrycie też dość szybko wypadła z rywalizacji, przeszkodziła choroba.

W losowaniu drabinki Internazionali BNL d'Italia Iga została rozstawiona z "4", choć w najnowszej aktualizacji rankingu WTA, obejmującej już wyniki z Rzymu, awansowała na trzecie miejsce, przed Gauff. Tu obowiązywał jeszcze ten poprzedni, po zawodach w Stuttgarcie i Rouen, z 20 kwietnia. Dla Polki nie miało to większego znaczenia - było jasne, że dopiero w półfinale może wpaść na Jelenę Rybakinę lub Arynę Sabalenkę. Tak samo było jasne, że Magda Linette i Magdalena Fręch zaczną rywalizację na Foro Italico od pierwszej rundy, nie zostaną bowiem rozstawione.

WTA 1000 w Rzymie. Ceremonia losowania na Piazza del Popolo. Polki poznały rywalki

Najwyżej klasyfikowana polska tenisistka osobiście uczestniczyła w ceremonii losowania - reprezentowała WTA. Ze strony ATP był zaś Félix Auger-Aliassime. - Rzym jest dla mnie drugim domem - mówiła Iga.

Iga Świątek na Piazza del Popolo

To Kanadyjczyk pomagał wybierać numerki rozstawień w turnieju kobiecym. Nie jest to dla Igi losowanie złe.

W pierwszej rundzie Raszynianka ma wolny los, w drugiej trafi na wracającą do zdrowia Darię Kasatkinę bądź Caty McNally. Z reprezentantką Australii mogła zmierzyć się w Madrycie, Kasatkina przegrała jednak z Darią Snigur. Ostatni tydzień spędziła w Katalonii, tam wygrała turniej WTA 125.

W czwartej rundzie może dojść do oczekiwanego od długiego czasu hitu - Igi z Naomi Osaką. Droga do półfinału wydaje się jednak bardzo dobra. A w połówce Igi najwyżej rozstawioną zawodniczką jest Jelena Rybakina, która jednak w swojej ćwiartce ma niepokonaną na mączce Martę Kostiuk (potencjalny hit w 1/8 finału) oraz Elinę Switolinę (1/4 finału).

Potencjalna droga Świątek w Rzymie:

Pierwsza runda: wolny los

Druga runda: Kasatkina/McNally

Trzecia runda: Navarro/Cocciaretto

Czwarta runda: Osaka/Sznajder

Ćwierćfinał: Pegula/Muchova/Fernandez

Półfinał: Jelena Rybakina/Switolina/Mboko/Kostiuk

Finał: Sabalenka/Gauff/Andriejewa

Magda Linette znalazła się w górnej części drabinki - w pierwszej rundzie zmierzy się z Tatjaną Marią, będzie tu faworytką. Jeśli ogra Niemkę, od trzecią rundą zmierzy się z kończącą w tym roku karierę Soraną Cirsteą. Rumunka jest rozstawiona z numerem 26, z Magdą ma bilans 3:3. A na mączce - 1:1. Triumfatorka tego spotkania wpadnie prawdopodobnie w 1/16 finału na Arynę Sabalenkę, która miała pecha. Wcześniej Białorusinka prawdopodobnie będzie musiała ograć... Barborę Krejcikovą. I to może być największy hit drugiej rundy.

Magdalena Fręch wpadła z kolei niemal na sam dół. Zacznie od starcia z Alexandrą Ealą, Filipinka też nie została rozstawiona. Triumfatorka zagra z Xinyu Wang w drugiej rundzie, a w trzeciej będzie pewnie już czekała Jelena Rybakina. Kazaszka zacznie zmagania na Foro Italico od potyczki z lepszą z pary: Maria Sakkari/kwalifikantka.

Główna część turnieju zacznie się we wtorek, drugą rundę zaplanowano na czwartek i piątek.

Hurkacz nie był w losowaniu męskiej części zmagań rozstawiony, Polak nie może jednak narzekać na los. W pierwszej rundzie zmierzy się z 34-letnim Niemcem Yannickiem Hanfmannem, który orłem na mączce nie jest. A jeśli wygra, trafi na rozstawionego z 18. Luciano Darderiego, akurat dobrze czującego się na tej nawierzchni. Tyle że miesiąc temu "Hubi" pokonał Włocha w Monte Carlo. Dalej może czekać Tommy Paul (16), a w 1/8 finału - Alexander Zverev (nr 2).

Iga Świątek trzykrotnie wygrywała turniej WTA 1000 w Rzymie

"Grałam swój najlepszy tenis w całym turnieju" - Świątek o triumfie w Rzymie.