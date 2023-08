WTA Montreal. Świetna forma Coco Gauff. 19-latka może trafić na Igę Świątek

W ćwierćfinale Gauff będzie miała okazję znów pokonać tenisistkę z czołowej 10 światowego rankingu, bo jej rywalką będzie Jessica Pegula . Piątek będzie bardzo intensywnym dniem dla 19-latki, bo najpierw zmierzy się z rodaczką o miejsce w najlepszej czwórce, a tuż po zakończeniu bezpośredniego pojedynku obie panie połączą siły , stając do ćwierćfinału rozgrywanego równolegle turnieju deblowego. Tam ich rywalkami będzie duet z Japonii - Shuka Aoyama i Ena Shibahara . W jednym z wcześniejszych meczów dwójki Amerykanek doszło do niecodziennej sceny, bo Gauff serwując trafiła w stojącą przy siatce Pegulę.