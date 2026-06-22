Mówią o finale Świątek - Sabalenka. Pojawiło się nazwisko Chwalińskiej

Administratorzy oficjalnej strony Australian Open w jednym z najnowszych artykułów podzielili się swoją wizją dziesięciu najbardziej oczekiwanych meczów tenisowych. Zestawienia są różnorodne. Mamy starcie dwóch najmłodszych zawodniczek z TOP50 rankingu, którego nigdy jeszcze nie widziano (Andriejewa - Jović) czy drugie odsłony rywalizacji Jodara z Fonsecą, Rybakiny z Gauff (dopiero!), de Minaura z Kyrgiosem czy Sabalenki z wracającą Sereną Williams (Amerykanka zagra w singlu i deblu na Wimbledonie, w niedzielę ogłoszono jej dziką kartę do gry pojedynczej).

Do tego dochodzi trzeci rozdział konfrontacji Djokovicia z Mensikiem, starcie odchodzących ikon, czyli Wawrinki i Monfilsa oraz spotkanie Sinnera z Alcarazem w Australian Open. Włoch z Hiszpanem zmierzyli się ze sobą już 18 razy, ale nigdy w Melbourne.

Nie brakuje polskich wątków. Na liście znajduje się pozycja "Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka w finale wielkoszlemowym". Faktycznie fani tenisa nigdy nie otrzymali takiego prezentu. Ich historia liczy 13 meczów, ale tylko 2 na Szlemach - półfinały US Open 2023 i Rolanda Garrosa 2025. Brakuje "wisienki na torcie".

Zupełnie naturalne jest, że dwie najlepsze zawodniczki swojego pokolenia powinny spotykać się, mając na szali trofeum Wielkiego Szlema

A jednak jeszcze tego nie doczekaliśmy. "Niesamowite, że dwukrotnie brakowało im jednego punktu do rozegrania finału, a potem jedna z nich przegrała mimo piłki meczowej w półfinale" - czytamy. Dodajmy, że obie zainteresowane podzieliły między sobą panowanie w rankingu WTA od kwietnia 2022 roku.

Znalazło się także miejsce dla Mai Chwalińskiej. Przyjęty klucz jest ciekawy, bo przypisana 24-latce Tatjana Maria również zadziwiła ekspertów tak jak ona - w nieco mniejszej skali, w turnieju w Queen's Club rok temu, ale wciąż. Na londyńskiej trawie zaczynała od kwalifikacji, a sięgnęła po tytuł. Po drodze wyeliminowała Leylah Fernandez, Karolinę Muchovą, Jelenę Rybakinę, Madison Keys i Amandę Anisimovą.

"Fascynujące jest to, że Chwalińska dokonała tego na kortach ziemnych, a Maria na trawiastych. To dowodzi, że choć obie stawiają na przebiegłość, a nie na siłę, istnieje mnóstwo narzędzi i taktyk, które sprawdzają się na różnych nawierzchniach. Ich specyficzny styl sprawia, że tego potencjalnego starcia nie można byłoby przegapić. A może spotkają się na korcie twardym, który zapewni wyrównywanie szans?" - zastanawiają się administratorzy.

To byłoby starcie dla tenisowych purystów, jakiego jeszcze nie widzieliśmy

Lista hitów oczekiwanych przez zespół strony ausopen.com:

1. Mirra Andriejewa - Iva Jović

2. Rafael Jodar - Joan Fonseca

3. Stan Wawrinka - Gael Monfils

4. Jelena Rybakina - Coco Gauff

5. Aryna Sabalenka - Serena Williams

6. Alex de Minaur - Nick Kyrgios

7. Maja Chwalińska - Tatjana Maria

8. Novak Djoković - Jakub Mensik

9. Aryna Sabalenka - Iga Świątek w finale wielkoszlemowym

10. Jannik Sinner - Carlos Alcaraz na Australian Open

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Maja Chwalińska po meczu o ćwierćfinał w Paryżu THOMAS SAMSON AFP





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