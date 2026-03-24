Mówi wprost, czego potrzebuje Świątek. "Ludzie nie są ślepi"

Dariusz Ostafiński, Interia: Mówił pan kilka dni temu, że Iga Świątek powinna zwolnić trenera Wima Fissette i to się stało. Czyli dobrze zrobiła?

Dawid Olejniczak, były zawodnik, ekspert Polsatu Sport: Nie wiem, czy dobrze. Chciałbym powiedzieć, że doceniam trenera Fissette, bo wygrał cztery turnieje wielkoszlemowe z różnymi zawodniczkami. Z drugiej strony, to były topowe tenisistki. Trzeba docenić, że z nimi wygrał, ale też powiedzieć, że to nic nadzwyczajnego.

To znaczy?

- Piotr Wozniacki fajnie to skomentował, mówiąc, że zdziwił się, kiedy Fissette został trenerem Igi. Dlatego, że ten trener nigdy nie pracował z jedną zawodniczką dłużej niż przez sezon. Z Igą nieco dłużej i to jest jego rekord. Wracając jednak do pytania, powiem, że na razie nie wiem, czy to zwolnienie jest antidotum na wszystkie problemy Igi. On został zwolniony, ale reszta sztabu zostaje. Za jakiś czas się okaże, czy to wystarczy, czy też trzeba sięgnąć głębiej.

Dawid Olejniczak wprost: "Nie widziałem pieczęci Fissette w grze Świątek"

Po zwolnieniu Fissette pojawiły się głosy, że Iga Świątek wzięła go, żeby zmienił jej grę. To się jednak nie stało. Iga przed przyjściem Fissette miała jeden schemat i tak zostało.

- Bo Fissette nie jest trenerem, który buduje. Porównałbym go do trenerów w piłce, którzy biorą Real, Barcelonę czy Bayern i robią wyniki, bo wykorzystują ten potencjał, który tkwi w tych zespołach. Dlatego nie jestem fanem Fissette. Mam do niego szacunek, ale dla mnie od początku było jasne, że on nie zmieni gry Igi Światek.

Choć po Wimbledonie pojawiły się głosy, że jednak to zrobił.

- Nie widziałem pieczęci Fissette w grze Świątek ani wtedy, ani przy żadnej innej okazji. Iga gra wciąż ten sam tenis, co przed jego przyjściem. Jasne, że w trakcie Wimbledonu pojawiły się u Igi pewne zachowania, których wcześniej nie było, ale jest pytanie, ile w tym zasługi Fissette, a na ile była to własna twórczość Igi. Jak Świątek pracowała z Wiktorowskim, to było widać, że on czegoś ją nauczył. Tu mamy stracone półtora roku.

A da się w ogóle zmienić grę Igi Świątek? Czy może trzeba szlifować ten jeden schemat?

- Nie wiem, czy się da. To jest trudne pytanie, a odpowiedzieć na nie może tylko ktoś, kto jest blisko.

Takiego trenera musi znaleźć teraz Iga Świątek

Jakiego trenera powinna zatem szukać Świątek?

- Musi poszukać kogoś, komu zaufa. Nie wiem, czy ktoś taki jest. Przydałby się jednak ktoś, kto jej powie: skocz z dziesiątego piętra, a ona to zrobi. To nie może być trener, który będzie miał niewiele do powiedzenia w sztabie, a taka była ostatnio rola Fissette. Tu znów odwołam się do wywiadu Wozniackiego, gdzie on zwrócił uwagę, że w ostatnich meczach Igi aż cztery osoby z jej boksu mówiły do niej w trakcie meczu.

I nie wiadomo, której słuchać.

- Bo musi być jedna. Zawodniczka potrzebuje jednego głosu. I to musi być głos trenera, bo on jest w tym wszystkim najważniejszy. W sztabie może być fizjoterapeuta, trener przygotowania, czy psycholog, ale przede wszystkim liczyć powinno się to, co mówi trener. On jest jak dyktator. Tak to działa u tych najlepszych na świecie.

W przypadku Świątek pojawiają się jednak głosy, że trener, który to weźmie, będzie kolejnym frajerem, który zgodzi się na pozycję drugiej, czy trzeciej osoby w teamie.

- To wszystko zależy od osoby, która przyjdzie. Jak to będzie trener z nazwiskiem, to pewnie powie, jak ta współpraca ma wyglądać. Ludzie nie są ślepi, widzą, co dzieje się u Świątek. Trener z topu postawi warunki, które zapobiegną takim obrazkom, jak te, które oglądaliśmy ostatnio. Fissette nie postawił tej granicy i znalazł się w cieniu. On czasem siedział na meczu i był tak pasywny, że ja nie widziałem, żeby on tym w ogóle żył. To nie to samo, co u Hurkacza. Ten nowy trener gra z nim, a przypomnę, że poprzedni wyglądał tak, jakby miał za chwilę usnąć.

Jasny przekaz ws. powrotu trenera Wiktorowskiego

Mówi pan, że trener powinien żyć, a ja słyszę, że Świątek nie lubi podpowiedzi.

- To zależy kto i co podpowiada. Słyszałem Fissette i to, co on mówił, to były banialuki w stylu "gramy dalej". To ja i pan moglibyśmy powiedzieć. Nie takie rady mam na myśli. Przywołałbym przykład trenera Alcaraza, gdzie te komunikaty słane do zawodnika są krótkie i szczegółowe. U Fissette tego brakowało. A jeśli mówi się, że Światek tego nie lubi, to, co robił Fissette przez te półtora roku? Nie potrafił jej przekonać? Nie wierzę, że zawodniczka jest niereformowalna.

Po tym, co pan mówi, wyłania się trochę taki obraz straconego czasu u Świątek. Zresztą te ostatnie mecze naszej zawodniczki wyglądały tak, że plan gry sypał się, gdy pojawiły się problemy. Nie było planu B.

- Trener nie miał wizji, a Sabalenka z Rybakiną uciekły Idze i teraz ona potrzebuje terapii wstrząsowej. Sama musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co się stało, że byłam dominatorką, a teraz jestem numerem trzy w rankingu, a realnie to może nawet numerem cztery lub pięć. Sam jestem ciekaw, co zrobi Iga, żeby to zmienić. Do roszady doszło w takim trudnym momencie sezonu. Za chwilę trzy szlemy w krótkim czasie. Trzeba rozważyć, czy lepiej wziąć strażaka, czy już kogoś na dłuższy czas.

Chwalił pan Wiktorowskiego. Może on powinien wrócić?

- Na razie jest z Osaką, ale ja byłbym za. Niby dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, ale jakby była taka możliwość, to pewnie bym się pod tym pomysłem podpisał.

Wim Fissette Stach Antkowiak/REPORTER Reporter

Tomasz Wiktorowski Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek AFP

