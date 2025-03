W obliczu niezadowalających występów Igi Świątek w ostatnich turniejach w Dosze i Dubaju jak bumerang powraca temat relacji tenisistki ze sztabem, a przede wszystkim z psycholog Darią Abramowicz. Panie współpracują ze sobą od lat, lecz teraz - według eksperta Lecha Sidora - chyba mają coś nowego do przepracowania . Nawiązał do momentu, w którym po porażce w Zjednoczonych Emiratach Araskich wiceliderka rankingu WTA zignorowała gest Wima Fissette'a i nie podała mu ręki. Zdaniem Sidora w tej sytuacji do akcji powinna wkroczyć Abramowicz. Reklama

"Daria powinna wtrącić swoje trzy grosze, bo tak rozchwianej emocjonalnie Igi to chyba pani Daria w swojej karierze, kontaktu z Igą, jeszcze nie miała. To jest ewidentnie robota do zrobienia. (...) Ewidentnie musi coś zrobić, żeby Iga przestała wpadać w panikę, bo takie można było odnieść wrażenie, że ona nie bardzo wierzy w swoje umiejętności" - oceniał na kanale Meczyków.

Do tych największych turniejów Daria Abramowicz musi wykazać się sprytem, wiedzą i podejściem do Igi, bo trzeba coś zmienić. (...) One muszą sobie dać same z tym radę. Byłoby to wręcz niewiarygodne, gdyby Daria nie widziała problemu ~ - dodawał.

Temperaturę dyskusji podgrzał Jerzy Janowicz , który niedawno bez ogródek wypowiedział się na temat charakteru relacji Świątek i Abramowicz. Według niego wykracza ona poza zawodowe ramy. "Wolałbym nazywać ją [Darię Abramowicz - przyp. red.] raczej przyjaciółką niż panią psycholog. Większość dobrych psychologów, którzy pracują z najlepszymi sportowcami na świecie, zazwyczaj trzyma się w cieniu. Często nawet nie wiemy o ich istnieniu" - rzucił w rozmowie ze Sport.pl. A to nie koniec, bo sprawa znów jest na tapecie.

Wraca temat relacji Świątek i Abramowicz. "Mentorka, powierniczka i najlepsza przyjaciółka"

Podczas gdy Iga Świątek przebywa w Kalifornii, podnoszony jest temat jej współpracy ze sztabem. Komentator Eurosportu, Tomasz Wolfke, wraca do sytuacji ze zignorowaniem wyciągniętej dłoni szkoleniowca po porażce z Mirrą Andriejewą w Dubaju. "Pozostał pewien znak zapytania po tym zdenerwowaniu Świątek, kiedy nie zauważyła w Dubaju wyciągniętej ręki swojego trenera. Były dyskusje, czy jest wszystko w porządku między nimi. Wydaje mi się, że tak, bo są rozsądnymi i inteligentnymi profesjonalistami. Myślę, że oceniać pracę trenera będzie można po jednym pełnym sezonie" - tłumaczy w Misji Sport. Reklama

Dorzuca też trzy grosze w sprawie Abramowicz. Wypowiada się w podobnym tonie jak Janowicz. "Najwyższa pora, żebyśmy przestali mówić o Darii Abramowicz 'pani psycholog'. To ewidentnie mentorka, powierniczka i najlepsza przyjaciółka Igi Świątek. Abramowicz spełnia w zespole wiele ról. Odpowiedzialność jest po jej stronie, bo to ona odpowiada za dobrostan Świątek. Jej rola jest decydująca. Podobnie jak Wima Fissette'a. Tak naprawdę nie wiemy, jak oni się podocierali" - przekonuje.

Istotnie, nie wiadomo, jak dokładnie wyglądają relacje w sztabie, ale z jednej z wypowiedzi samego Belga można wywnioskować, że układają się one co najmniej nieźle. Zaledwie miesiąc temu Fissette zapewniał, że z Abramowicz nie tylko dobrze się dogaduje, ale że i sporo czerpie z jej doświadczenia. "Świetnie, [relacja] układa się wręcz idealnie. Daria rozumie, jak mentalnie przygotować zawodnika do meczu. To również lekcja dla mnie. Dużo się od niej uczę!" - podsumował dla WP SportowychFaktów.

