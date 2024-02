Morze pieniędzy i komfort. Przyjemne chwile dla Igi Świątek w Katarze

Świątek nie odpuściła jednak, wygrała cztery kolejne gemy, a później i całą partię. Druga, wygrana 6:2, przyszła jej już znacznie łatwiej. Polka po meczu dziękowała swojemu teamowi, który wspierał ją z boksu przez całe spotkanie. - Oni wiedzą, w jakich momentach każda część ich pracy robiła różnicę . Jestem za to bardzo wdzięczna, ponieważ bez nich byłabym kompletnie zgubiona - stwierdziła .

Wielkie pieniądze dla Igi Świątek w Dosze. Rekordowa nagroda tylko dla triumfatorki

Dzięki tej wygranej Iga otrzyma czek na ponad 523 tys. dolarów, czyli nieco ponad 2,1 mln zł. To suma zawrotna, ale z drugiej strony - turniej miał rangę WTA 1000, czyli najwyższą po Wielkich Szlemach i WTA Finals.

Do zeszłego roku dwie następujące po sobie lutowe imprezy - w Dosze i Dubaju - miały na przemian rangę WTA 500 i WTA 1000, to zmieniało się co roku. W efekcie w obu była zdecydowanie różna pula nagród - rok temu Iga za swój triumf zgarnęła "tylko" 120,1 tys. dolarów, a dwa lata temu (wtedy też było WTA 1000) - 380 tys. dolarów. Teraz, jak widać, szejkowie postanowili wydać nieco więcej na nagrody, a dokładnie taki sam budżet będzie w kolejnym tygodniu w Dubaju.