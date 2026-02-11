Morderczy bój Świątek z Kasatkiną, ale co stało się potem. Jest komunikat WTA
Iga Świątek do turnieju WTA 1000 w katarskiej Dosze przystępowała z dużymi nadziejami. Ta impreza, korty i warunki panujące w stolicy Kataru zwykle bowiem bardzo jej pasowały, a rywalki miały tam wielkie problemy, aby choćby nawiązać rywalizację z Polką. Inaczej było w przypadku Darii Kasatkiny. Australijka nie tylko postawiła się Idze, ale zmusiła Polkę do wielkiego, trzysetowego wysiłku. Ostatecznie górą była Iga. "Tenis na wyższym poziomie" - napisano w mediach społecznościowych WTA.
Iga Świątek i turniej WTA 1000 w katarskiej Dosze, to historycznie bardzo dobre połączenie. Polka dobrą relację z turniejem w Katarze nawiązała w 2022 roku. Wówczas wygrała tam pierwszy raz - w finale, pokonując Anett Kontaveit 6:2, 6:0. Estonka dobitnie przekonała się o sile wschodzącej gwiazdy tenisa.
W dwóch kolejnych sezonach sytuacja się powtórzyła. Iga triumfowała tam także w 2023 i 2024 roku. Zmieniały się tylko rywalki, z którymi Świątek musiała rywalizować o tytuł. W 2023 roku była to Jessica Pegula, a 12 miesięcy później Jelena Rybakina. Starcie Świątek z Kazaszką byłoby także "finałem marzeń" w tym roku.
Iga Świątek w ćwierćfinale w Katarze. Jest komunikat organizatorów
Aby jednak do niego doszło panie muszą na swojej drodze pokonać po cztery rywalki. Polka nadspodziewanie dużo problemów miała już w 1/8 finału. Po drugiej stronie siatki stała Daria Kasatkina, z którą dotychczas Iga radziła sobie wybornie. Nie tym razem. Raszynianka przegrała pierwszego seta 5:7.
W drugim było gorąco do stanu 1:1, od tego momentu Iga zaczęła wręcz dominować na korcie. Drugą partię wygrała 6:1, a w trzeciej potwierdziła, że zaczęła się czuć na korcie naprawdę dobrze, aż do stanu 3:0, gdy straciła serwis. Ta drobna wpadka nie przeszkodziła jej w drodze do wygranej. Trzeci set również zakończył się wynikiem 6:1 i przypieczętował wymagający triumf Igi.
Zaraz po ostatniej piłce w ruch poszły media społecznościowe WTA, które tradycyjnie pochwaliły Polkę. "Tenis na wyższym poziomie. Iga Świątek pokonuje Kasatkinę i awansuje do ćwierćfinału w Dosze!" - czytamy. O półfinał Iga powalczy z dobrze sobie znaną rywalką, a więc Marią Sakkari.