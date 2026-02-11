Iga Świątek i turniej WTA 1000 w katarskiej Dosze, to historycznie bardzo dobre połączenie. Polka dobrą relację z turniejem w Katarze nawiązała w 2022 roku. Wówczas wygrała tam pierwszy raz - w finale, pokonując Anett Kontaveit 6:2, 6:0. Estonka dobitnie przekonała się o sile wschodzącej gwiazdy tenisa.

W dwóch kolejnych sezonach sytuacja się powtórzyła. Iga triumfowała tam także w 2023 i 2024 roku. Zmieniały się tylko rywalki, z którymi Świątek musiała rywalizować o tytuł. W 2023 roku była to Jessica Pegula, a 12 miesięcy później Jelena Rybakina. Starcie Świątek z Kazaszką byłoby także "finałem marzeń" w tym roku.

Iga Świątek w ćwierćfinale w Katarze. Jest komunikat organizatorów

Aby jednak do niego doszło panie muszą na swojej drodze pokonać po cztery rywalki. Polka nadspodziewanie dużo problemów miała już w 1/8 finału. Po drugiej stronie siatki stała Daria Kasatkina, z którą dotychczas Iga radziła sobie wybornie. Nie tym razem. Raszynianka przegrała pierwszego seta 5:7.

W drugim było gorąco do stanu 1:1, od tego momentu Iga zaczęła wręcz dominować na korcie. Drugą partię wygrała 6:1, a w trzeciej potwierdziła, że zaczęła się czuć na korcie naprawdę dobrze, aż do stanu 3:0, gdy straciła serwis. Ta drobna wpadka nie przeszkodziła jej w drodze do wygranej. Trzeci set również zakończył się wynikiem 6:1 i przypieczętował wymagający triumf Igi.

Zaraz po ostatniej piłce w ruch poszły media społecznościowe WTA, które tradycyjnie pochwaliły Polkę. "Tenis na wyższym poziomie. Iga Świątek pokonuje Kasatkinę i awansuje do ćwierćfinału w Dosze!" - czytamy. O półfinał Iga powalczy z dobrze sobie znaną rywalką, a więc Marią Sakkari.

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Ostapenko o awans do finału WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek miała szansę powrócić na fotel liderki rankingu po turnieju WTA 1000 w Dubaju Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek po raz ostatni pokonała Jekaterinę Aleksandrową podczas turnieju WTA 1000 w Dosze w 2024 roku KARIM JAAFAR / AFP AFP

