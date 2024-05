Monika Olejnik nie mogła się powstrzymać. Zwróciła się do Igi Świątek po wygranym meczu z Naomi Osaką

Iga Świątek i Naomi Osaka udowodniły, że kobiecy tenis zasługuje na to, aby cieszyć się co najmniej tak wielkim zainteresowaniem, jak tenis męski. Była i obecna liderka rankingu WTA w drugiej rundzie turnieju Rolanda Garrosa dały z siebie wszystko na korcie, a ostatecznie z trzysetowej batalii zwycięsko wyszła reprezentantka Polski. Po zaciętym jedynku na komentarz zdecydowała się Monika Olejnik, która zwróciła się bezpośrednio do 22-letniej tenisistki.