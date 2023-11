Mocny głos ws. Świątek, znany trener nie ma wątpliwości. "Sabalenka mocno ją skrzywdziła"

Iga przegrała z Coco przed US Open. Oczywiście odegrało to pewną rolę, ponieważ zaszkodziło to jej pewności siebie. Czuję, że Iga jest kimś, kto ma wiele wątpliwości. Ale pracą rozwiewa te wątpliwości, praca przynosi jej zwycięstwa. Ale kiedy zaczyna być zagrożona, kiedy przegra kilka razy, to bardzo wpływa na jej pewność siebie. Dlatego ten rok był trudniejszy, bo Sabalenka mocno ją skrzywdziła w tym roku. Trochę to zaszkodziło jej pewności siebie, w porównaniu do zeszłego roku, kiedy tak dominowała.

~ Patrick Mouratoglou o wpływie rywalek na pewność siebie Igi Świątek