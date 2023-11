Mocny apel Igi Świątek, a tu takie sceny. Fatalny widok tuż przed meczem Polki

Iga Świątek rozpoczęła swój udział w tegorocznym turnieju WTA Finals od zwycięstwa nad czeską tenisistką Marketą Vondrousovą . Wiceliderka światowego rankingu mimo początkowych problemów pokonała 24-letnią rywalkę 7:6(3), 6:0 . Po spotkaniu, widząc wiele pustych krzesełek na trybunach, 22-latka zwróciła się z apelem do kibiców.

~ powiedziała Iga Świątek, kierując swoje słowa do fanów tenisa

Jak się okazało... Iga Świątek nie była w stanie skutecznie zmotywować kibiców do przychodzenia na kort. Trybuny podczas pierwszego czwartkowego meczu świeciły bowiem pustkami, co widać było na nagraniach, które trafiły do sieci.