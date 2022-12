Mocno komentuje skandal wokół trenera Igi Świątek. Nie zostawia wątpliwości

O ile tytuł najlepszej tenisistki roku dla Igi Świątek żadnym zaskoczeniem nie jest, o tyle brak wyróżnienia Tomasza Wiktorowskiego mianem najlepszego szkoleniowca to już spora niespodzianka. Decyzja budzi sporo kontrowersji i rozpatrywana jest w kategoriach nawet skandalu. Do sprawy odniósł się m.in. trener od przygotowania fizycznego współpracujący z liderką rankingu WTA. Pisany z przekąsem wpis Macieja Ryszczuka nie zostawia wątpliwości, co sądzi na temat rozstrzygnięcia.