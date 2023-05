- To motywujące, gdy jest ktoś grający tak dobrze. Ona utrzymuje mnie w ciągłej gotowości. Podobne uczucie miałam grając dwa lata temu z Ashleigh Barty. Na treningach wyobrażam sobie, w jaki sposób Aryna gra slajs i staram się tak go wykonać. Cieszę się, że mamy dobrych zawodników i możemy się nawzajem motywować - powiedziała raszynianka.

Aryna Sabalenka o Idze Świątek: "Kiedy przegrasz cztery mecze z rzędu, musisz o niej myśleć"

24 godziny później w tym temacie głos zabrała zawodniczka urodzona w Mińsku. - W zeszłym sezonie przegrałam z nią wiele meczów, bardzo mnie naciskała. Pamiętam, jak ćwiczyłam i myślałam: "jeśli chcesz pokonać Igę, musisz biegać, robić to, co robisz, ciężko pracować i naciskać na siebie". Zdecydowanie czyni mnie to lepszą zawodniczką i jestem bardzo szczęśliwa, widząc nas w finałach. Mam nadzieję, że będziemy mogły się w nich spotykać do końca sezonu, a może dłużej. Zrobię wszystko, aby takowe mecze miały miejsce. Nie jest jedyną, o której myślę na treningach, ale kiedy przegrasz cztery mecze z rzędu z tą samą zawodniczką, będziesz o niej myśleć podczas zajęć - powiedziała.