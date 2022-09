Iga Świątek podczas podróży po świecie lubi obejrzeć inne niż tenis wydarzenia sportowe. Niedawno wpadła na tor Spielberg, by obejrzeć Grand Prix Austrii w Formule 1.

- Fajnie jest zobaczyć, jak funkcjonuje inna dyscyplina. A czy mogę się czegoś nauczyć z funkcjonowania teamów Formuły 1? To bardzo dobre pytanie. Ja raczej pojechałam tam w kontekście złapania innej sportowej perspektywy, takiej inspiracji - nie kryła w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

Iga Świątek podziwia narciarzy alpejskich. "Dla mnie jesteś inspiracją"

Po chwili kontynuowała ten wątek.

Na przykład, gdy myślę o narciarstwie alpejskim, to widzę, jak oni dużo poświęcają i ryzykują własnym życiem, zdrowiem, żeby osiągać sukces podziwiała narciarzy Iga.

- Pomaga mi to bardziej docenić mój sport. I w pewnym sensie dać z siebie jeszcze więcej, gdy zdaję sobie sprawę z faktu, że uprawiam komfortową dyscyplinę, w której nie muszę poświęcać życia i zdrowia - wybijała Iga Świątek.

Jej związki z narciarkami alpejskimi są niemałe. W kwietniu ubiegłego roku pocieszała Mikaelę Shiffrin, po jej niepowodzeniu podczas IO w Pekinie.

- Wiem, że to trudny moment dla ciebie, ale pamiętaj, jak wielką inspiracją jesteś dla nas wszystkich. Nie tylko jako sportowiec, ale też jako człowiek. To nie są puste słowa. Powinnaś wiedzieć, że dla mnie również jesteś inspiracją i jestem bardzo wdzięczna za to, że miałyśmy okazję porozmawiać - powiedziała do Shiffrin Iga Świątek.



Z kolei podczas ostatniego US Open Iga zawarła znajomość z legendarną Lindsey Vonn.

Iga Świątek: Warto tam wpaść podczas wizyty w Stanach

Będąc kilkakrotnie w USA, Iga nie mogła sobie odmówić obejrzenia meczu NBA.

- Nie powiedziałabym, że koszykówka to mój ulubiony sport, ale w Miami poszłam obejrzeć NBA, by przekonać się jak funkcjonuje ta dyscyplina. Jest zupełnie inna atmosfera niż na meczu tenisowym. Kibice są cały czas głośno i dzieje się bardzo dużo - porównywała najlepsza rakieta świata.

- Przeżycie jest super, jak ktoś jedzie na wycieczkę do Stanów, to jak najbardziej polecam - zarekomendowała.

Już w poniedziałek rozpocznie się turniej WTA 500 Ostrava Open. Najwyżej rozstawioną tenisistką będzie tam Świątek.

