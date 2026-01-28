Mocne słowa Świątek ws. Gauff, ekspertka nie mogła milczeć. "Paranoja"

Incydent z Coco Gauff odbił się szerokim echem w tenisowym świecie. Po wtorkowej porażce w ćwierćfinale Australian Open z Eliną Switoliną Amerykanka zeszła do podziemi kortu w Melbourne, gdzie w emocjach rozbiła rakietę. Problem w tym, że nie miała świadomości, iż nawet w tak ustronnym miejscu... działają kamery. Nagranie szybko obiegło media, wywołując dyskusję o granicach prywatności zawodniczek i zawodników. Sama Gauff przyznała później, że czuje się nieswojo, bo jej zdaniem pewne momenty nie powinny być transmitowane, zwłaszcza gdy sportowiec myśli, że jest poza zasięgiem obiektywów.

Iga Świątek nie mogła milczeć po tym, co spotkało Coco Gauff. Justyna Kostera grzmi: "Nie ma co się gryźć w język w takiej sytuacji"

Do sprawy odniosła się Iga Świątek, w środę zakończyła udział w turnieju. Polka przegrała w ćwierćfinale Australian Open 2026 z Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6, ale porażkę przyjęła spokojnie. "Najbardziej chciałabym teraz wyjść na kort treningowy i poprawiać te rzeczy, których nie zdołałam do końca w okresie przygotowawczym" - mówiła na konferencji prasowej.

Zdecydowanie więcej emocji wzbudziła w niej jednak sytuacja z udziałem Gauff. "Pytanie brzmi, czy jesteśmy tenisistami, czy zwierzętami w zoo, które obserwuje się nawet gdy defekują? Oczywiście przesadzam, ale byłoby miło mieć trochę prywatności" - wypaliła oburzona Świątek, cytowana przez PAP. Dodała też, że tenisistki powinny być obserwowane na korcie i podczas obowiązków medialnych, bo to jest ich praca, a nie bycie bohaterkami memów.

Na słowa liderki polskiego tenisa zareagowała w rozmowie z portalem WP SportoweFakty ekspertka Eurosportu, Justyna Kostyra. "Chyba nie ma co się gryźć w język w takiej sytuacji! Prawda jest taka, że kamer nie ma tylko w szatni i w toaletach. Trochę paranoja. Nie ma gdzie nawet popłakać albo poprzeklinać po porażce, gdy nie chcesz tego robić przy koleżankach i kolegach z touru, co pokazała sytuacja z Coco Gauff" - podsumowała Kostyra, jasno stając po stronie zawodniczek domagających się większej prywatności.

