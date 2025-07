Iga Świątek napisała w Londynie niesamowity rozdział tenisowej historii. Po zwycięstwie 6:0, 6:0 nad Amandą Anisimovą sięgnęła po tytuł mistrzyni Wimbledonu i odebrała trofeum z rąk samej księżnej Kate , patronki All England Lawn Tennis & Croquet Club. Na konferencji prasowej tenisistka zdradziła, co usłyszała od żony księcia Williama.

"Później, szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo byłam wszystkim trochę przytłoczona i chciałam zachować się odpowiednio i nie popełnić żadnego faux pas. Ogólnie cały proces otrzymywania trofeum od Jej Wysokości był czymś surrealistycznym . Jestem fanką rodziny królewskiej od dziecka, więc to był wspaniały moment i bardzo go doceniam" - dodała.

Brad Gilbert, za pośrednictwem platformy X, opublikował kilka wpisów dotyczących finału Wimbledonu pomiędzy Igą Świątek a Amandą Anisimovą. Po sieci niosą się jego słowa, w których gorzko podsumował dyspozycję Amerykanki i w ogóle wszystko to, co wydarzyło się na Korcie Centralnym w Londynie. Nawiązał do gładkiego i szybkiego zwycięstwa Polki (mecz trwał niecałą godzinę) oraz do tego, że rywalka nie za bardzo potrafiła się jej przeciwstawić. Nie zdobyła ani jednego gema.