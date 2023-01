Mocne słowa Amerykanina pod adresem Igi Świątek! "Jest w tym jak Djoković"

John McEnroe chwali Igę Świątek

McEnroe porównał Igę Świątek do Novaka Djokovicia

- W poprzednim sezonie mogła udowodnić sobie samej, ale i nam wszystkim, że jest najlepsza na świecie. Zrobiła to wygrywając US Open, które nie odbywało się na jej ulubionej mączce. Skoro potrafi wygrać tam, to będzie też potrafiła zrobić to na trawie. Jedyne, co może stanąć na jej drodze do wygrania dwóch lub trzech turniejów wielkoszlemowych, to ona sama - powiedział.