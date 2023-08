Mocne oświadczenie Świątek. Polka nie wytrzymała, emocje puściły. "To niedorzeczne"

Mocne oświadczenie Świątek. Oberwało się kibicom

"Fala hejtu i krytyki, jakie spadają na mnie i mój sztab po tym, jak przegram choćby seta, jest niedorzeczna. Chciałaby przekonać ludzi w Internecie do tego, by ich komentarze w sieci były bardziej przemyślane. Chciałabym was prosić, byście mi w tym pomogli" - powiedziała, zwracając się do dziennikarzy na konferencji prasowej Świątek.