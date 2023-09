Moc tenisowych atrakcji w nowym roku. Dobre wieści dla polskich kibiców!

Dobre wspomnienia Polaków

W styczniu odbędzie się druga edycja United Cup . Turniej zastąpił ATP Cup , w których grali wyłącznie mężczyźni. Z tegorocznych zmagań Polacy mają dobre doświadczenia. Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz poprowadzili naszą reprezentację do półfinału , gdzie ostatecznie ulegli późniejszym triumfatorom - Stanom Zjednoczonym.

Jest spora szansa, że także w nowej edycji ujrzymy na korcie naszych najlepszych tenisistów. Dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza to tak naprawdę jedna z niewielu okazji, by zgrać się w duecie przed turniejem miksta na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Poza United Cup jedyną okazją do ich wspólnej gry są starty w turniejach wielkoszlemowych w mikście oraz towarzyskie zmagania w Pucharze Eisenhowera, które rozgrywane są na początku marca, tuż przed startem turnieju w Indian Wells.