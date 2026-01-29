Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mnożyły się błędy Igi Świątek, oto przyczyna. Prawda wychodzi na jaw

Anna Dymarczyk

Iga Świątek zakończyła zmagania w tegorocznym Australian Open na ćwierćfinale. Jej rywalką była Jelena Rybakina. Choć pierwszy set zaczął się dla Polki obiecująco, to nie udało jej się doprowadzić do wygranej w nim, a potem, w drugiej partii, wydawała się kompletnie bezradna. Dawid Celt w podcaście Break Point wskazał na główną przyczynę problemów zawodniczki i wyjaśnił, skąd tak duża liczba błędów w jej grze.

Tenisistka ubrana w sportowy strój i czapkę z daszkiem, z torbą na ramieniu, znajduje się na korcie tenisowym. Widoczne jest logo sponsorów na torbie.
Iga Świątek po meczu z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open 2026CHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl

Świątek przegrała 5:7, 1:6. W pierwszej partii zarówno ona jak i Jelena Rybakina nie serwowały najlepiej, co mogło być dla Polki szansą do wykorzystania. Później jednak późniejsza półfinalistka się rozpędziła i dała ugrać wiceliderce rankingu WTA jedynie gema.

Iga Świątek przegrała. Dawid Celt podał powód

Mecz z Rybakiną potwierdził obawy wielu kibiców w kontekście Igi Świątek - wcześniej żywo dyskutowano o jej problemach z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu, a teraz doszły do tego jeszcze niemal poddane mecze po przegranych pierwszych partiach. W statystykach za to widać było mnóstwo błędów popełnionych przez Polkę.

Dawid Celt uważnie oglądał spotkanie ćwierćfinałowe Świątek i udało mu się wysnuć jeden wniosek, który pokazał, skąd takie problemy najlepszej polskiej tenisistki. Wskazał na... pośpiech, a ten, jak widać, jest złym doradcą.

Iga Świątek w pośpiechu. Celt wyjaśnił, co się stało

W rozmowie z Markiem Furjanem w podcaście Break Point, Dawid Celt postanowił pochylić się nad problemami Igi Świątek w meczu z Rybakiną. Podkreślił przede wszystkim, że szkoda było mu niewykorzystanego pierwszego seta, w którym rywalka Świątek nie serwowała dobrze i nie zdążyła jeszcze wejść w meczowy rytm. Dodał, że ta partia była kluczowa dla całego spotkania.

Celt stwierdził, że często decydowały pojedyncze akcje. "Kilka takich punktów, które zrobiły różnicę, a nie poszły po myśli Igi (...) Pojawiła się piłka setowa, za chwilę kolejny błąd Igi, znowu wynikający z pośpiechu i set dla Rybakiny" - ocenił Celt.

"Iga przegrywała też punkty po drugim serwisie [Rybakiny - przyp. red.] i była bardzo nastawiona na to, by atakować ten drugi serwis. (...) Z jednej strony rozumiem ten zamysł taktyczny, że co by nie było, to staram się atakować, ale z drugiej strony jednak musisz troszkę to wyważyć. Tam momentami tego nastawienia, żeby od razu wygrać punkt, od razu zrobić ogromną różnicę, było za dużo, a to powodowało błędy" - zauważył. Dodał, że według niego, tych błędów ze strony Polki po drugim serwisie było stanowczo zbyt wiele.

Furjan stwierdził, że pośpiech mógł wynikać ze strachu związanego z grą samej Rybakiny. Po tym, co widział, powiedział, że Świątek nie podeszła do tego meczu na "hura", tylko miała jakiś plan, który działał jeszcze przez pewien czas w pierwszym secie, ale nie spełnił się już w drugim i ostatecznie nie dał Polce wymaganej przewagi.

Tenisistka w sportowym stroju przytrzymuje głowę dłonią, trzymając rakietę tenisową na korcie. Na jej twarzy widoczne zmęczenie albo rozczarowanie, w tle rozmazany zegar i sponsorzy.
Iga ŚwiątekIZHAR KHANAFP
Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z czapką zasłania twarz dłońmi, wyrażając silne emocje po zakończonym meczu.
Iga ŚwiątekAFP
