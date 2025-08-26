Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzyni z Osaki już czeka na Igę Świątek. Znamy kolejną rywalkę Polki w US Open

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Zanim jeszcze Iga Świątek rozpoczęła swoje pierwsze starcie w singlu w tegorocznym US Open, od pół godziny na Stadium 11 trwał już bój jej potencjalnych rywalek w kolejnej rundzie. A o swoją pierwszą możliwość gry w karierze z polską dominatorką rywalizowały: Holenderka Suzane Lamens i Amerykanka Valerie Glozman. Niespodzianki w tym starciu nie było, wyżej notowana z tych zawodniczek potrzebowała 86 minut by zameldować się w drugiej rundzie.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie US Open. Nie powinno być trudniej niż z Arango
Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie US Open. Nie powinno być trudniej niż z ArangoHenry NichollsAFP

W Wielkim Szlemie rozstawione zawodniczki mają ten przywilej, że w dwóch pierwszych rundach omijają je inne zawodniczki z numerkami w drabince. A to powoduje, że ewentualne hity odbywają się znacznie później. Choć są wyjątki, rozstawienia w tym roku nie miały przecież Barbora Krejcikova, Emma Raducanu czy Marketa Vondrousova, a starcia z nimi to już ciężka przeprawa. Przekonała się o tym choćby Victoria Mboko, triumfatorka z Montrealu odpadła w pierwszej rundzie.

Idze Świątek drabinka ułożyła się zaś całkiem dobrze, przynajmniej na samym początku. W zeszłym roku w drugich rundach musiała grać z Danielle Collins czy Naomi Osaką, toczyła zacięte boje, była blisko wypadnięcia z gry w Paryżu. A w Nowym Jorku znów losowała znakomicie, bo przecież najpierw Emiliana Arango z Kolumbii, a później lepsza z pary: Suzan Lamens/Valerie Glozman nie powinna być dla niej większym wyzwaniem.

Zobacz również:

Iga Świątek w 2025 i 2017 roku. W US Open po raz drugi w karierze singlowej zmierzy się z Emilianą Arango
Iga Świątek

W Kolumbii wiedzą, to najwyższa liga. Tak zakończyło się starcie Świątek z Arango

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    I gdy Polka gromiła Kolumbijkę na Arthur Ashe Stadium, o przywilej z nią toczył się pojedynek na korcie numer 11. Nie doszło w nim do niespodzianki.

    US Open. Suzan Lamens kontra Valerie Glozman. Ten mecz miał wyłonić potencjalną rywalkę Igi Świątek

    Jeszcze rok temu Suzan Lamens, choć starsza od Świątek o dwa lata, nie potrafiła przebić się do głównych drabinek w Wielkich Szlemach. Przez lata była zawodniczką z drugiej czy trzeciej setki rankingu, osiem razy wystąpiła w kwalifikacjach, ani razu nie dotarła nawet do ich finałów.

    Przełom nastąpił zeszłej jesieni, już po US Open. W WTA 250 w japońskiej Osace też musiała grać w eliminacjach, a odniosła życiowy sukces. Wykorzystała słabszą obsadę w tych zawodach, wygrała siedem spotkań, unikała na swojej drodze gwiazd, bo Elise Mertens czy Clara Tauson odpadały wcześniej. Zgarnęła główne trofeum, wskoczyła do czołowej setki, a wkrótce potwierdziła swoją lepszą dyspozycję.

    Suzan Lamens
    Suzan LamensZED JAMESON/Anadolu via AFPAFP

    W tym roku już dość regularnie ogrywała zawodniczki z TOP 100, w Brisbane pokonała m.in. Magdalenę Fręch, niedawno w Montrealu zaś Betriz Haddad Maię. Wciąż jednak jest to zawodniczka z drugiego szeregu, "odbijająca się" od rywalizacji na wyższym poziomie.

    W US Open Lamens wylosowała jednak o tyle dobrze, że w pierwszej rundzie trafiła na 18-letnią Valerie Glozman - Amerykankę, która dostała tu dziką kartę.

    Zawodniczkę z 902. miejsca na liście WTA, która... gra właściwie tylko w USA. Nawet w zmaganiach juniorskich nie opuszczała swojego kraju, raz tylko poleciała do Turcji na finały BJK Cup. A to z kolei powodowało, że nawet w rankingu ITF nie była w stanie zajmować czołowych pozycji. Mimo zeszłorocznego triumfu w juniorskim Indian Wells, a później ćwierćfinału US Open (przegrała z Ivą Jović), wskoczyła jedynie na 90. pozycję w rankingu zawodniczek do lat 18.

    Zapewne była jedną z najsłabszych zawodniczek w stawce 128 uczestniczek US Open. I to potwierdziło w sumie całe spotkanie. Mimo bardzo przeciętnej gry Lamens odniosła historyczne zwycięstwo w US Open.

    Zobacz również:

    Jelena Rybakina
    US Open

    6:0 na koniec meczu Rybakiny na US Open. Finalistka Wimbledonu za burtą

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Pierwszy gem dla Amerykanki, a później już dominacja faworytki. Lamens uporała się tuż przed końcem starcia Igi Świątek

      Glozman wygrała pierwszego gema, mimo break pointa dla rywalki, dostała za to solidne brawa od kibiców. A później już była znacznie gorsza od starszej rywalki. Po kilkunastu minutach Holenderka prowadziła już 5:1, spokojnie ogrywała Amerykankę, która była znacznie słabsza fizycznie. I próbowała to nadrabiać choćby uderzeniami oburącz.

      Kobieta w sportowym stroju, skupiona na odbiciu nadlatującej piłki tenisowej rakietą na korcie o zielonej nawierzchni.
      Suzan LamensMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP

      Mimo to Lamens też miała słabsze momenty, oddała trzy gemy z rzędu, ale ostatecznie zmobilizowała się w kluczowym momencie. I wygrała 6:4. A później w pewnym sensie sytuacja się powtórzyła z tą różnicą, że 18-latka na swój lepszy moment musiała dłużej poczekać.

      Holenderka szybko wywalczyła sobie jedno przełamanie, a za moment i drugie. Odskoczyła na 3:0, jedną nogą była już pewnie myślami przy starciu ze Świątek, która na Arthur Ashe Stadium wygrywała już wyraźnie z Arango.

      Nawet przegrany własny gem serwisowy niewiele tu zmienił, był raczej efektem rozprężenia faworytki niż umiejętności Amerykanki. Glozman znów zebrała brawa po szóstym gemie, trwającym niemal 20 minut - bo go wygrała. Całe spotkanie na swoje konto zapisała jednak Holenderka: 6:4, 6:2. I to ona stanie w drugiej rundzie w szranki z Igą Świątek.

      US Open (K)
      1/64 finału
      26.08.2025
      17:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Zawodniczki mają dosyć. Świątek potwierdza tuż po meczu, znów problem na US Open

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Młoda kobieta z długimi ciemnymi włosami trzyma dużą, neonowo-żółtą piłkę tenisową z logotypem Citi Taste of Tennis, stojąc na tle ściany z logami sponsorów.
      Valerie GlozmanNoam Galai/Getty Images via AFPAFP
      Krzysztof Rawa: Iga Świątek lubi dominowaćPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja