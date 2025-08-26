Mistrzyni z Osaki już czeka na Igę Świątek. Znamy kolejną rywalkę Polki w US Open

W Wielkim Szlemie rozstawione zawodniczki mają ten przywilej, że w dwóch pierwszych rundach omijają je inne zawodniczki z numerkami w drabince. A to powoduje, że ewentualne hity odbywają się znacznie później. Choć są wyjątki, rozstawienia w tym roku nie miały przecież Barbora Krejcikova, Emma Raducanu czy Marketa Vondrousova, a starcia z nimi to już ciężka przeprawa. Przekonała się o tym choćby Victoria Mboko, triumfatorka z Montrealu odpadła w pierwszej rundzie.

Idze Świątek drabinka ułożyła się zaś całkiem dobrze, przynajmniej na samym początku. W zeszłym roku w drugich rundach musiała grać z Danielle Collins czy Naomi Osaką, toczyła zacięte boje, była blisko wypadnięcia z gry w Paryżu. A w Nowym Jorku znów losowała znakomicie, bo przecież najpierw Emiliana Arango z Kolumbii, a później lepsza z pary: Suzan Lamens/Valerie Glozman nie powinna być dla niej większym wyzwaniem.

I gdy Polka gromiła Kolumbijkę na Arthur Ashe Stadium, o przywilej z nią toczył się pojedynek na korcie numer 11. Nie doszło w nim do niespodzianki.

US Open. Suzan Lamens kontra Valerie Glozman. Ten mecz miał wyłonić potencjalną rywalkę Igi Świątek

Jeszcze rok temu Suzan Lamens, choć starsza od Świątek o dwa lata, nie potrafiła przebić się do głównych drabinek w Wielkich Szlemach. Przez lata była zawodniczką z drugiej czy trzeciej setki rankingu, osiem razy wystąpiła w kwalifikacjach, ani razu nie dotarła nawet do ich finałów.

Przełom nastąpił zeszłej jesieni, już po US Open. W WTA 250 w japońskiej Osace też musiała grać w eliminacjach, a odniosła życiowy sukces. Wykorzystała słabszą obsadę w tych zawodach, wygrała siedem spotkań, unikała na swojej drodze gwiazd, bo Elise Mertens czy Clara Tauson odpadały wcześniej. Zgarnęła główne trofeum, wskoczyła do czołowej setki, a wkrótce potwierdziła swoją lepszą dyspozycję.

W tym roku już dość regularnie ogrywała zawodniczki z TOP 100, w Brisbane pokonała m.in. Magdalenę Fręch, niedawno w Montrealu zaś Betriz Haddad Maię. Wciąż jednak jest to zawodniczka z drugiego szeregu, "odbijająca się" od rywalizacji na wyższym poziomie.

W US Open Lamens wylosowała jednak o tyle dobrze, że w pierwszej rundzie trafiła na 18-letnią Valerie Glozman - Amerykankę, która dostała tu dziką kartę.

Zawodniczkę z 902. miejsca na liście WTA, która... gra właściwie tylko w USA. Nawet w zmaganiach juniorskich nie opuszczała swojego kraju, raz tylko poleciała do Turcji na finały BJK Cup. A to z kolei powodowało, że nawet w rankingu ITF nie była w stanie zajmować czołowych pozycji. Mimo zeszłorocznego triumfu w juniorskim Indian Wells, a później ćwierćfinału US Open (przegrała z Ivą Jović), wskoczyła jedynie na 90. pozycję w rankingu zawodniczek do lat 18.

Zapewne była jedną z najsłabszych zawodniczek w stawce 128 uczestniczek US Open. I to potwierdziło w sumie całe spotkanie. Mimo bardzo przeciętnej gry Lamens odniosła historyczne zwycięstwo w US Open.

Pierwszy gem dla Amerykanki, a później już dominacja faworytki. Lamens uporała się tuż przed końcem starcia Igi Świątek

Glozman wygrała pierwszego gema, mimo break pointa dla rywalki, dostała za to solidne brawa od kibiców. A później już była znacznie gorsza od starszej rywalki. Po kilkunastu minutach Holenderka prowadziła już 5:1, spokojnie ogrywała Amerykankę, która była znacznie słabsza fizycznie. I próbowała to nadrabiać choćby uderzeniami oburącz.

Suzan Lamens Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Mimo to Lamens też miała słabsze momenty, oddała trzy gemy z rzędu, ale ostatecznie zmobilizowała się w kluczowym momencie. I wygrała 6:4. A później w pewnym sensie sytuacja się powtórzyła z tą różnicą, że 18-latka na swój lepszy moment musiała dłużej poczekać.

Holenderka szybko wywalczyła sobie jedno przełamanie, a za moment i drugie. Odskoczyła na 3:0, jedną nogą była już pewnie myślami przy starciu ze Świątek, która na Arthur Ashe Stadium wygrywała już wyraźnie z Arango.

Nawet przegrany własny gem serwisowy niewiele tu zmienił, był raczej efektem rozprężenia faworytki niż umiejętności Amerykanki. Glozman znów zebrała brawa po szóstym gemie, trwającym niemal 20 minut - bo go wygrała. Całe spotkanie na swoje konto zapisała jednak Holenderka: 6:4, 6:2. I to ona stanie w drugiej rundzie w szranki z Igą Świątek.

