Mistrzyni Wimbledonu wypowiedziała Świątek wojnę. Zwrot w kluczowym momencie

Nie udało się na Wimbledonie, udało się w Ohio. Vondroušová znów stanęła w szranki ze Świątek

Do rewanżu miało dojść nieco ponad miesiąc temu, w półfinale Wimbledonu. Wtedy nie powiodło się Świątek, przegrała w ćwierćfinale z Eliną Switoliną i to Ukrainka stanęła później do boju z Czeszką. Vondroušová pokonała Switolinę, później jeszcze Ons Jabeur i została królową londyńskich kortów . Dzięki temu znalazła się w ścisłej czołówce rankingu, awans do ćwierćfinału w Cincinnati zapewnił jej już awans na dziewiątą pozycję, najwyższą w karierze.

Kapitalna gra tenisistki z Czech, serwowała po seta. I wtedy obudziły się jej demony

Iga Świątek weszła na poziom, do którego niewiele rywalek może się zbliżyć

Końcówka seta byłą zresztą szalona - Świątek prowadziła 30:0 i świetnie serwowała, by popełnić podwójny błąd i przegrać trzy kolejne akcje. Znów musiała przełamać Czeszkę, by doprowadzić do tie-breaka - po fenomenalnych zagraniach doprowadziła do tego. W decydującej rozgrywce Polka była niezwykle konsekwentna, choć rywalka ani przez chwilę nie odpuściła. Tyle że Świątek grała już na najwyższym światowym poziomie, do którego dostęp ma ledwie kilka jej rywalek. Wygrała 7:3 i była znacznie bliżej półfinału.