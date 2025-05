Mistrzyni wielkiego szlema usłyszała słowa Fissette'a. Nie wytrzymała

Iga Świątek pierwszy raz od bardzo długiego czasu musi mieć naprawdę sporo różnych myśli w głowie przed startem Roland Garros. Polka zwykle podchodziła do turnieju w Paryżu w roli absolutnie murowanej faworytki do wygranej w całej imprezie.

Była mistrzyni wielkiego szlema przejechała się po Fissecie. Zero litości

Polka w nadziei na rady od trenera zwróciła się do niego, a w odpowiedzi usłyszała kuriozalne słowa. - Graj, by wygrać. Energia na każdej piłce - taki zwrot miał skierować w kierunku Świątek. Ta krótka wypowiedź odbiła się bardzo szerokim echem. Głos zabrała nawet była wielokrotna mistrzyni wielkiego szlema Rennae Stubbs.

- Myślę, że przekroczyła już limit zmartwień. Nie jest też prowadzona dobrze, co wpływa na jej tenis. Słyszałam, jak w pewnym momencie Wim powiedział "Graj, by wygrać". Koleś, nie! Co ty na to, by dać jej proces myślowy, idź przez środek przy returnie, z pełną mocą. Jeśli przegrasz gema, okej. Potem zaserwuj trochę pierwszych serwisów z kickiem. Odzyskaj rytm na pierwszym serwisie. Coś taktycznego, nie "Graj, by wygrać" - oburzyła się Australijka w swoim podcaście.