Mistrzyni US Open znowu pokazała moc, co za powrót. Później nagle wspomniała o Idze Świątek

Naomi Osaka po porażce z Igą Świątek w Roland Garros rozpoczęła przygotowania do sezonu na trawie, który zainaugurowała w holenderskim s-Hertogenbosch. Tam dotarła już do ćwierćfinału turnieju WTA 250, w którym zmierzy się z inną byłą mistrzynią US Open, Bianką Andreescu. Rywalka Japonki, która odniosła kolejne zwycięstwo po powrocie na kort, doceniła klasę Osaki, a przy okazji nagle wspomniała o... Idze Świątek.